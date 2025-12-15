轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德12日邀請51位民進黨立委便當會，傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」。對此，前國民黨立委邱毅今（15日）表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，現在大罷免不成，來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德心意，行政院長卓榮泰就不副署，目的在癱瘓立法院，媒體人認為大規模的人民抗爭要登場了，問題是在野黨主席有這個膽識嗎？台灣人民有這樣的覺醒嗎？



邱毅表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，日前邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰，以「不副署，不執行」，抵制立法院通過的法案。

邱毅表示，依照民主的制度，人民選出立法院，立法院以多數決來通過法案，總統必須簽署公告實施，行政院長須副署負責執行，但在立法院，藍白合作有62席、民進黨只有51席，在法案制訂和預算審查，在野黨自然佔盡優勢。

邱毅說，賴清德曾想用反民主的大罷免，扭轉此一劣勢，結果是大罷免大失敗，成為一場民主大爛戲，支持率也跌到谷底。

邱毅說，現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德的心意，行政院長卓榮泰就不副署、不執行，黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓立法院，使立法院名存實亡。

邱毅提到，賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是現在的賴皮操作，一點都不民主自由，在便當會裡，51個民進黨立委，只有一個人間清醒敢公然反對，大家一定想不到，就是柯建銘，其他人都噤聲，只能高呼賴皇萬歲。

邱毅直言，媒體人謝寒冰認為革命號角響起了，大規模的人民抗爭要登場了。問題是兩個在野黨主席有這個膽識嗎？現在的台灣人民有這樣的覺醒嗎？

邱毅強調，有效抗爭的前提是，帶頭的人要不怕死，不怕坐牢，勇於衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？

▼邱毅。（圖／記者林敬旻攝）