政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

▲▼李文慶背後是誰？藍委再揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億「高熔點炸藥（HMX）」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲藍委指控福麥裝修公司3月承接中科院1.2億「高熔點炸藥（HMX）」記者會。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨近日接連指控國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由一家「室內裝修公司」福麥得標，甚至有網媒質疑是「賴友友」。一位熟悉國防產業的人士14日受訪表示，從政治動機與潛在戰略影響角度來觀察，這波鎖定軍工產業鏈的攻防，可以說是「一箭三鵰」，達到攻擊執政黨、讓其他業者產生寒蟬效應，並打擊台灣國防產業鏈成形的目的。

在藍營這一波攻擊中，一位國防產業人士表示，總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算後，國民黨、民眾黨已經二度在立法院程序委員會封殺，不敢公開表達反對態度，又不敢向美方坦承反對立場，最後轉以議題設定的方式，把國防產業鏈的廠商打成「無能力卻越級得標」的可疑案件，並塑造是「貪污超思2.0」的負面形象。

這位人士說，國防產業本質上屬技術密集、資本需求高且市場受限的高風險產業，在國民黨接連指控後，等同在產業風險評估上，額外加上一層「政治風險溢價」。他表示，在野黨不斷政治化操作，質疑相關計畫的合法性與必要性，這會讓潛在投資者與技術人才對這個領域卻步，任何追求穩定回報的資本，勢必對高度政治不確定性保持距離。

他也指出，台灣的國防產業自主計畫，特別是涉及尖端技術的開發，往往需要與國際夥伴進行技術合作或共同研發。政治上對產業鏈的攻擊與標籤化，將使國際合作夥伴對台灣政府承諾的可預期性產生疑慮，進而提高技術轉移或共同投資的門檻與成本，削弱台灣在全球軍事供應鏈中的可信度與吸引力。

此外，該人士也認為，國防產業鏈的建立需要整合上、中、下游關鍵廠商，形成具韌性的生態系，頻繁的政治爭議將使業者難以建立互信基礎，產業鏈的協同效應也因此難以發揮，進而阻礙台灣國防自主從「單點突破」邁向「系統整合」的關鍵進程。

他強調，國防產業一旦被貼上高度政治標籤，參與其中的民營企業有高風險成為中國滲透、施壓與監控的目標，可能藉由「反貪腐」、「國安」等名義，透過其在台的商業或政治網絡，對相關企業進行資訊戰、法律戰甚至經濟脅迫，要求提供機敏資訊或退出合作計畫。

國防產業人士說，總體而言，這樣的攻擊可以說是「一箭三鵰」，攻擊了執政黨，也攻擊了廠商，且造成其他業者寒蟬效應，最後則是打擊了台灣國防產業鏈的成形，策略是以「打貪腐」之名，卻是在進行「阻國防」之實。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！　500貨櫃卡住
SOGO敦化館今晚正式熄燈　數百人送別
快訊／澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（黑索金、旋風炸藥）標案，但因為是於台南福麥國際室內裝修公司得標，引起在野黨質疑。不過，一位熟悉軍方採購人士表示，在2013年中科院（CSIST）就曾依循「軍品釋商」政策，向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達新臺幣4.15億元的軍方防彈設備訂單。

國防產業政治風險軍工鏈火藥標案台灣國防

最夯影音

