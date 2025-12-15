　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並於會後回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

財劃法覆議案遭立院否決，傳出府院高層擬採「不副署、不公布」法案方式反制。談及是否針對行政院長卓榮泰提不信任案，國民黨團書記長羅智強今（15日）稱，若解散國會，有60天空窗期讓賴清德獨裁，國民黨不奉陪。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋酸，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」，就算解散國會，行政院還是要依法行政。

針對不信任案，國民黨團書記長羅智強指出，倒閣是民進黨的陽謀，倒閣後60天才能國會重選，這段時間就是行政權獨大、賴清德說了算，他更形容，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝，所以民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並於會後回應輿情。

鍾佳濱表示，解散國會在任何內閣制的民主國家都是件嚴肅、重大的政治行為。在台灣更是過去未曾行使過的憲政首創。國民黨委員可能有些誤會，以為跟他們過去夯不啷噹的財劃法1年修3次，他1年可以倒閣6次、國會重選6次？沒這回事。

鍾佳濱說明，透過不信任投票解散國會、重新改選，按照內閣制精神，行政院就進入看守狀態，所有政務首長必須隨著卓揆總辭，「我們國家是有制度的」，行政院長下台，其任命的閣員要跟著同進退，這時行政院就進入看守狀態，為了有效率避免國家行政空轉，憲法、增修條文有這樣的機制。

鍾佳濱說，如果國民黨真的考量國家政局體制的安定運作，又能接受國民最新民意的考驗，可以慎選提出不信任案的時機，通過後依照憲法規定，總統要在一定期限內解散國會、國會重選，這樣能減少社會成本支出，也能讓民意忠實呈現，雖然過去不曾有，但在憲法規範上，仍要按照憲法規定來進行。

「那個氣燄高張的羅智強到哪裡去了？」吳思瑤反問，不要為害怕找理由，不要為心虛找藉口，面對民意有那麼恐懼嗎？除非你們知道你們站在民意對立面，國民黨到底在怕什麼？「羅智強似乎已經不是我們認識的那個羅智強了」

沈伯洋則諷刺，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」，就算解散國會，行政院還是要依法行政啊，「台灣是一個法治的國家，法律還是存在。依法行政請問要怎麼做到所謂的獨裁？」

沈伯洋說，如果行政院不依法行政，誰要提救濟？「也不是立法院啊，救濟的是要憲法法庭」；憲法法庭是誰廢掉的？藍白廢掉的，所以他們每次用這種胡亂語言、弱智化言論，真的對台灣民主深化是不好的示範。

陳培瑜補充，相信國民黨人一定都忘記過去在台灣白色恐怖的肇事者是誰，推薦國民黨委員去看最近很夯的國片《大濛》，他們就會想起國民黨人如何傷害台灣的民主、如何製造白色恐怖。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
艾怡良「全露畫面」網看傻！處女秀太敢演
快訊／20歲男越級駕駛大型重機　墜橋慘死
獨／88會館揭密　女檢存現金25萬「要學妹換掉偵辦團隊」
快訊／竹科鷹架倒塌！3人高處墜落
台中新景點！2千坪「親子農場」1條件免費入場
快訊／淡水死亡車禍！　女騎士頭破亡
韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

藍猛打軍火商背景　綠黨團舉「施華洛世奇」反擊：跨界軍工是國際趨勢

不想再當馬維拉！　馬英九貼「與賴清德球場AI圖」嘆：我還要救援幾次

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

藍議員要年輕人不爽就上街　她轟：國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？

民眾黨轟政院不副署將成毀憲罪人　許甫：民進黨只想翻桌翻到贏

獨缺韓國瑜！賴清德完成茶敘　要求各部會在合憲基礎進行各項法案

昨才表態喊選！今就被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

藍猛打軍火商背景　綠黨團舉「施華洛世奇」反擊：跨界軍工是國際趨勢

不想再當馬維拉！　馬英九貼「與賴清德球場AI圖」嘆：我還要救援幾次

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

藍議員要年輕人不爽就上街　她轟：國民黨要把年輕人激怒到什麼程度？

民眾黨轟政院不副署將成毀憲罪人　許甫：民進黨只想翻桌翻到贏

獨缺韓國瑜！賴清德完成茶敘　要求各部會在合憲基礎進行各項法案

昨才表態喊選！今就被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

旅日前向獅迷道別　林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅都上榜　海苔酥超標20倍

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

快訊／20歲男越級駕駛大型重機　摔「一層樓高橋下」頭部重創亡

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

政治熱門新聞

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

黃國昌曝藍白合最新進展

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

更多熱門

相關新聞

反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

立院國民黨團主導處理反年改法案，12日三讀修法，讓退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，前台南孔廟基金會執行長石牧民發文，揭露反年改背後的利害關係，更犀利指出本次修法所隱含的世代剝奪性與風險轉嫁問題。

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

關鍵字：

羅智強賴清德沈伯洋解散國會

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面