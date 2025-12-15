羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

▲民進黨團記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

財劃法覆議案遭立院否決，傳出府院高層擬採「不副署、不公布」法案方式反制。談及是否針對行政院長卓榮泰提不信任案，國民黨團書記長羅智強今（15日）稱，若解散國會，有60天空窗期讓賴清德獨裁，國民黨不奉陪。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋酸，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」，就算解散國會，行政院還是要依法行政。

針對不信任案，國民黨團書記長羅智強指出，倒閣是民進黨的陽謀，倒閣後60天才能國會重選，這段時間就是行政權獨大、賴清德說了算，他更形容，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝，所以民進黨自己去倒閣，國民黨不奉陪。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋以及民進黨政策會執行長吳思瑤今（15日）上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並於會後回應輿情。

鍾佳濱表示，解散國會在任何內閣制的民主國家都是件嚴肅、重大的政治行為。在台灣更是過去未曾行使過的憲政首創。國民黨委員可能有些誤會，以為跟他們過去夯不啷噹的財劃法1年修3次，他1年可以倒閣6次、國會重選6次？沒這回事。

鍾佳濱說明，透過不信任投票解散國會、重新改選，按照內閣制精神，行政院就進入看守狀態，所有政務首長必須隨著卓揆總辭，「我們國家是有制度的」，行政院長下台，其任命的閣員要跟著同進退，這時行政院就進入看守狀態，為了有效率避免國家行政空轉，憲法、增修條文有這樣的機制。

鍾佳濱說，如果國民黨真的考量國家政局體制的安定運作，又能接受國民最新民意的考驗，可以慎選提出不信任案的時機，通過後依照憲法規定，總統要在一定期限內解散國會、國會重選，這樣能減少社會成本支出，也能讓民意忠實呈現，雖然過去不曾有，但在憲法規範上，仍要按照憲法規定來進行。

「那個氣燄高張的羅智強到哪裡去了？」吳思瑤反問，不要為害怕找理由，不要為心虛找藉口，面對民意有那麼恐懼嗎？除非你們知道你們站在民意對立面，國民黨到底在怕什麼？「羅智強似乎已經不是我們認識的那個羅智強了」

沈伯洋則諷刺，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變成「白痴恐怖」，就算解散國會，行政院還是要依法行政啊，「台灣是一個法治的國家，法律還是存在。依法行政請問要怎麼做到所謂的獨裁？」

沈伯洋說，如果行政院不依法行政，誰要提救濟？「也不是立法院啊，救濟的是要憲法法庭」；憲法法庭是誰廢掉的？藍白廢掉的，所以他們每次用這種胡亂語言、弱智化言論，真的對台灣民主深化是不好的示範。

陳培瑜補充，相信國民黨人一定都忘記過去在台灣白色恐怖的肇事者是誰，推薦國民黨委員去看最近很夯的國片《大濛》，他們就會想起國民黨人如何傷害台灣的民主、如何製造白色恐怖。