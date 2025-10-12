金門官澳遊四季「薑米釀」首登場！多餘食材再利用傳遞惜食風味

▲「官澳遊四季」秋日篇登場，「薑米釀」正式亮相。（圖／記者鄭逢時翻攝，下同）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門官澳社區發展協會昨(11日)日下午舉辦「114年度官澳遊四季」秋日篇活動——月灣市集，結合親子體驗、創意手作與社區成果展示，吸引眾多民眾攜家帶眷走進官澳，體驗農村風情，感受社區的創意與活力。活動現場也迎來一項全新亮點——官澳社區在地新產品「薑米釀」正式亮相。

官澳社區表示，「薑米釀」融合惜食理念與古法釀製智慧，將生活中看似平凡甚至多餘的食材，透過發酵、轉化與再創造，釀出全新的風味與價值。這項產品不僅延續地方傳統的釀造文化，也實踐了資源循環與永續利用的精神。

官澳社區理事長楊能輝，表示特別感謝各界長期對官澳社區的支持，以及志工夥伴與活動企劃團隊的投入，讓「官澳遊四季」系列活動一年比一年豐富。他表示「我們希望透過這個活動，讓更多人走進官澳、親近土地，看見社區守護環境、珍惜文化與發展產業的用心。每一次活動，都是人與土地、記憶與情感的溫暖串連」。

活動現場氣氛熱鬧，除何厝、斗門、下莊、信義、湖峰等社區設攤展售特色農產與手作商品外，傍晚還有述美國小薩克斯風樂團、榮光腰鼓隊、陽翟社交舞隊與碧山樂團接力演出。壓軸由金門高中火舞秀在音樂與火光交織中掀起全場高潮，為秋夜畫下熱鬧而感動的句點。