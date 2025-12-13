　
沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲先生突然要離婚。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

「他說沒有第三者，沒有外遇。」一名女網友發文表示，她原以為家庭一切正常，沒想到先生參加完員工旅遊後，卻突然說自己需要自由，覺得一個人生活很美好，所以想要離婚，「如果是你們，會答應離婚嗎？」貼文曝光後，引起討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，孩子即將升高一，雖然公婆住在附近，能幫忙照顧，但她仍想要專心陪伴孩子，因此沒有跟著先生一起參加員旅。但沒想到先生回家後，卻突然提出離婚，同時強調沒有第三者、沒有外遇，只是覺得「自己需要屬於自己的自由」。

先生表示，獨自旅行讓他感受到自在，能與同事無拘無束的聊天，覺得一個人的生活「很美好」。這些話對原PO而言，宛如一把刀，割開了曾經穩定的生活，也讓她措手不及。原PO透露，公婆也覺得兒子太任性，勸她不要理睬，但先生態度依舊堅決。

面對這樣的轉變，原PO感到不解與失落，一方面努力試著理解對方的改變，一方面也只能盡力保護自己與孩子的生活穩定。她還說，先生表明房子可以給她和孩子住，然後自己出去租套房，並每月定期給孩子的生活費和學費，「一再重申是想要自由，我平常給的不夠嗎？如果是你們會答應離婚嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒問題啊，淨身出戶就給你自由」、「先讓他搬出去租房子，但家庭開銷還是要支付，然後請徵信業者，到時候離婚官司可以拿到更多」、「當他說出口的那一秒，他對你跟孩子就只剩下責任而沒愛」、「自由大家都想要，可是自由是已婚人士可以隨便說的嗎」。還有網友表示，「也是去了美國嗎」、「這故事好像在什麼粿王事件看過」、「員旅是去美國嗎」。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線
屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！
快訊／女騎士噴飛墜谷死亡！
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

台商花8萬相親　遭仲介毒打逼娶4女

台商阿茂（化名）曾在中國福建省經商，他花費人民幣2萬元請當地婚姻仲介介紹相親，沒想到竟遭仲介關起來毒打，還被迫娶了4名女子（A、B、C、D），導致他多年後遇到真愛卻沒辦法辦理結婚登記，不得已才決定提告。新北地院法官日前審理之後，裁定准許阿茂與A女離婚，並確認他與另外3女之間的婚姻無效。

中國婚介逼男2月4婚　現任妻被迫離台

中國婚介逼男2月4婚　現任妻被迫離台

夫妻學會「獨處」才能更自在

夫妻學會「獨處」才能更自在

做到60％就夠！夫妻長久不二心法

做到60％就夠！夫妻長久不二心法

人夫常對辣照按讚　法院裁定構成離婚理由

人夫常對辣照按讚　法院裁定構成離婚理由

夫妻離婚匿名公社

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

