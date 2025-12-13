沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

▲先生突然要離婚。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

「他說沒有第三者，沒有外遇。」一名女網友發文表示，她原以為家庭一切正常，沒想到先生參加完員工旅遊後，卻突然說自己需要自由，覺得一個人生活很美好，所以想要離婚，「如果是你們，會答應離婚嗎？」貼文曝光後，引起討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，孩子即將升高一，雖然公婆住在附近，能幫忙照顧，但她仍想要專心陪伴孩子，因此沒有跟著先生一起參加員旅。但沒想到先生回家後，卻突然提出離婚，同時強調沒有第三者、沒有外遇，只是覺得「自己需要屬於自己的自由」。

先生表示，獨自旅行讓他感受到自在，能與同事無拘無束的聊天，覺得一個人的生活「很美好」。這些話對原PO而言，宛如一把刀，割開了曾經穩定的生活，也讓她措手不及。原PO透露，公婆也覺得兒子太任性，勸她不要理睬，但先生態度依舊堅決。

面對這樣的轉變，原PO感到不解與失落，一方面努力試著理解對方的改變，一方面也只能盡力保護自己與孩子的生活穩定。她還說，先生表明房子可以給她和孩子住，然後自己出去租套房，並每月定期給孩子的生活費和學費，「一再重申是想要自由，我平常給的不夠嗎？如果是你們會答應離婚嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒問題啊，淨身出戶就給你自由」、「先讓他搬出去租房子，但家庭開銷還是要支付，然後請徵信業者，到時候離婚官司可以拿到更多」、「當他說出口的那一秒，他對你跟孩子就只剩下責任而沒愛」、「自由大家都想要，可是自由是已婚人士可以隨便說的嗎」。還有網友表示，「也是去了美國嗎」、「這故事好像在什麼粿王事件看過」、「員旅是去美國嗎」。