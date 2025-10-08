陳玉珍駁喬官　中華電信工會再發3點聲明：不法關說立委應辭職下台

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華電信工會日前發布公開信，指稱「金門陳姓立委」介入金門地區人事升遷，而矛頭也指向當地唯一的立委陳玉珍，陳則反批，是當地理事長濫權介入升遷上下其手、凌遲員工，「基本上我理直氣壯」、「我是民代當然要為民喉舌」。中華電信工會8日再發聲明3點駁斥，並表示，絕無「暗中打壓」或「以權謀私，且立委未否認介入升遷，公然破壞公司治理，對任何黑手，工會將抗爭到底，「不法關說的立法委員，應辭職下台以示負責」。

中華電信工會日前發出公開信，標題為「反對立委介入員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫」，工會指出，升遷應尊重當地主管職權，不容外力干涉，而信中雖未未指名，僅寫「金門陳姓立委」，當地僅有國民黨立委陳玉珍，矛頭自然指向她。陳玉珍則駁斥，當地理事長濫權介入升遷上下其手、凌遲員工，自己理直氣壯，「我是民代當然要為民喉舌，幹部可以欺凌基層嗎？」

對於立委介入升遷部分，中華電信工會8日再發公開信表示，立委未否認介入升遷，公然破壞公司治理。本會理事長已強力要求公司必須拒絕外力壓迫，並對失職的高雄營運處總經理採取懲處行動。至於陳玉珍的指控，工會回應，證據何在？本會參與人評會僅為監督公正（勞方代表僅估1席）絕無「暗中打壓」或「以權謀私」，工會多年來為0-5職等基層與擴大公平升遷而戰，誰在圖謀少數支持者個人私利？

至於陳玉珍指控該案有員工升遷遭打壓，聲明回應，請問有任何證據能證明「該案無法升遷」，是受誰不法打壓嗎？請問該名個案人員有受到任何不法權益侵害嗎？陳情人有循法定正當程序申訴調查並確認不法嗎？

工會指出，會員權益是最高原則，第一、升遷只依據會員努力與表現；第二、持續爭取各項權益，包含身心調適假與加薪比照或優於經濟部國營事業3.5%；第三、任何企圖將黑手伸進，破壞「公開、公平、公正」制度的權勢者，工會將抗爭到底，「不法關說的立法委員，應辭職下台以示負責」。