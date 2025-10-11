　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

參與者認為在馬太鞍溪堰塞湖溢流造成傷亡後，在餐廳飲酒作樂相當諷刺。（讀者提供）

▲參與者認為在馬太鞍溪堰塞湖溢流造成傷亡後，在餐廳飲酒作樂相當諷刺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午14時50分發生溢流，第一時間造成十四死、數十人受傷與百餘人失聯，有讀者向本刊爆料，在堰塞湖發生溢流重大事故後，農業部所屬農村發展及水土保持署花蓮分署仍在颱風樺加沙外圍環流襲台期間，舉辦生態營活動，與會人員曾建議改期並投入救災行列，但主辦單位仍執意照常舉辦，被批麻木不仁，無法苦民所苦。

投訴人A小姐告訴本刊，颱風樺加沙尚未抵達台灣周邊海域時，即曾向這次主辦單位農業部農村發展及水土保持署花蓮分署官員建議，將這次生態營活動延期擇日再辦，避免在颱風期間舉辦活動，既不適宜，也有礙民眾觀感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管再三提醒，農村發展及水土保持署花蓮分署仍決定活動如期照常舉行，參與學員出發前，透過天氣預報得知風雨將非常強，擔憂活動期間戶外行動將異常危險，同時提醒是否該駐守待命，協助人員撤離等事宜，最終還是得到如期舉行的指令，學員只能硬著頭皮出發。

活動期間，與會學員心裏明知馬太鞍溪堰塞湖水位高漲，隨時有潰堤的危險，私下討論這個時間點出發遊玩是否恰當。在餐廳用餐時，學員舉杯高歌同慶，桌面杯盤狼籍，現場氣氛熱絡。有工作人員半開玩笑地說：「颱風天，還玩得這麼快樂喔？」，語氣略帶嘲諷，但大家毫不為意。

農保署花蓮分署在颱風天舉辦生態營活動引發討論。（讀者提供）

▲農保署花蓮分署在颱風天舉辦生態營活動引發討論。

直到23日傍晚，當看到電視轉播馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉市區被滾滾泥流沖擊的震撼畫面，與會學員才驚覺大事不妙，擔憂生態營活動引來負面觀感。當晚回房後，趕忙收拾個人行李，隔天一早退房後，活動提前結束。

活動結束得匆忙，離去前，農村發展及水土保持署花蓮分署人員善意提醒，活動照片不要亂PO，也不要亂打卡分享這趟生態營活動，避免被有心人拿來做文章。有吹哨者心虛，將這趟生態營活動照片PO在臉書社團，結果被檢舉下架，PO文者感嘆農業部神通廣大，一有不利負面新聞立馬處理，面對洪流應變卻明顯慢半拍。

更讓人氣憤地是，委辦這次活動的行銷團隊假借移地訓練之名，帶領花蓮分署長官、防災專員，甚至是自己的親屬以公費出遊。吹哨者還提供這次活動與會成員名單，點名其中一名女子是委辦公司負責人之母，不具生態營志工身分，質疑堰塞湖潰堤後，學員們事不關已的模樣，在飯店包廂內喝酒聚會，把花蓮災民放在哪裡？

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
人家救災他玩樂2／既定行程事先早規畫　農保署：未影響防災應變人力
老公剛買房突然不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佐佐木朗希化身道奇救世主！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone
「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！　1族群必看
50歲日劇女王爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點
高雄男墜12樓亡　身上留字條「生前疑遭詐騙」
詐騙該死！兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了
川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事
單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用
快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

農保署志工無視「花蓮災情」仍出遊　冷血麻木照流出

高鐵寧靜車廂爭議　王婉諭憶小燈泡搭機哭「全機暖舉」感動她

國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多

國道18處壅塞熱點　國5北上塞到半夜

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

佐佐木朗希系列賽MVP！休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位　高市早苗登頂之路更難走

苗栗女扒手鎖定傳統市場狂偷2萬元　犯罪手法曝光！

台師大「人形機器人」學會騎機車　還能轉彎保持平衡

敲碗3年！《吸血鬼倖存者》四人線上模式來了　千遍問題即將揭曉

日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

10月11日星座運勢／處女水瓶桃花運大爆發！　巨蟹投懷送抱好甜蜜

【台灣加油】台北101國慶無人機＋煙火秀藏驚喜！打燈致敬鏟子超人

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

醫示警：這款低碳飲食害糖尿病機率增4成

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

酷炫公開19歲植髮史：做了4次

快搶！連假1800份購物金限時快閃

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

更多熱門

相關新聞

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

韓國一對夫妻近來在京畿道光明市買下一間老公寓，沉浸在終於擁有自己的房子的喜悅沒多久，妻子卻發現，原本積極參與家務的丈夫卻在洗碗一事上態度大轉變，一進廚房就喊腰痛，讓她百思不得其解。

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

台積電上看3000元！　專家揭高勝率操作法

專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

專家曝「台積電」下車訊號！　2招不賣飛

《Kpop獵魔女團》魯米錄音遇到鬼

《Kpop獵魔女團》魯米錄音遇到鬼

關鍵字：

鏡週刊花蓮堰塞湖溢流

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

高雄男墜12樓身亡　生前疑遭詐騙

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面