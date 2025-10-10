老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

▲一名韓國丈夫在住進新房後，突然變得不愛洗碗，讓人妻感到困惑。（pexels提供）

韓國一對夫妻近來在京畿道光明市買下一間老公寓，沉浸在終於擁有自己的房子的喜悅沒多久，妻子卻發現，原本積極參與家務的丈夫卻在洗碗一事上態度大轉變，一進廚房就喊腰痛，讓她百思不得其解。

根據《韓國經濟新聞》報導，一名30多歲的黃姓女子指出，本來和丈夫一直在首爾租房，房型是現代電梯公寓，最近兩人散盡存款後，終於在京畿道光明市買下一間1989年的老公寓，作為兩人的新家。

剛買房的喜悅還在心頭，妻子卻隱隱感覺到不太對勁，過去洗碗時候會唱歌的丈夫，近來只要一進到廚房喊腰痛，「明明是做一樣的事情，我真的不太能理解」，不過妻子很快發現問題所在，竟是流理台的高度。

老公寓的流理台只有80公分高，是依據當年韓國女性的平均身高154.3公分所設計，所以對於身高177公分的丈夫來說，確實會對腰部造成負擔。

黃女士指出，光是買房就用光兩人的所有資金，所以住進來後，只重新貼壁紙、換了地板和窗框，其他裝潢都沒動，在詢問過業者後，流理台的高度不是單純墊高就能解決的，所以夫妻現在正在考慮是否整個廚房都要重做。

根據韓國技術標準院的資料，1979年韓國女性平均身高為154.3公分，所以1990年代以前的廚房流理台高度多為80公分。不過在2021年的調查中，男性與女性平均身高分別為174公分與161公分，男性長高8公分、女性長高7公分，導致在使用流理台時必須彎腰，因此容易造成腰部疼痛。

現在一些新建公寓已經開始提供比較高的流理台，但老舊公寓若要調高高度，就必須進行大規模施工，一位室內設計業者指出，許多新婚夫妻買下老公寓後，會進行全面翻修，「雖然依照屋主夫妻的身高量身打造廚房，可能要花費高達數百萬韓元，但滿意度通常很高。」



