洗完澡「開門通風」大錯特錯　日本達人：關門乾更快

日本家事達人Aki建議洗完澡後，應該關閉門關開啟排風扇除溼。（示意圖，photoAC）

▲日本家事達人Aki建議洗完澡後，應該關閉門窗開啟排風扇除濕。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

許多人為了讓浴廁乾燥而習慣開門窗通風，但日本家事達人Aki警告，這麼做可能會換來 「得不償失」的下場。他解釋，打開門會讓浴室濕氣流向家中其他空間，導致裝潢、家具與電器因潮濕而受損。他提醒想讓浴室快速乾燥，最有效的方法是「關門＋啟動排風扇」。

據日媒《grapee》報導，家事達人Aki指出，許多人習慣洗完澡後打開浴室門，誤以為能加速乾燥，其實反而讓大量濕氣竄進室內，成為裝潢、家具及昂貴家電的隱形殺手，縮短家電使用壽命，反而是弊大於利的方式。

Aki表示，要讓浴室迅速乾燥，最有效的方法是關閉所有門窗，並啟動排風扇。 很多人以為開窗通風效果更好，但其實排風扇是配合浴室空間設計的，門窗全開引入過多空氣流動，反而會讓排風扇的排氣效率大打折扣。

此外，Aki也強調，排風扇開啟時若同時開著門窗，剛進入的乾燥空氣可能在還沒發揮作用前就被吸走，反而使得牆角或縫隙裡的濕氣難以去除。Aki建議，洗完澡後應關好浴室門，避免水氣擴散到房間造成發霉。除非家裡的浴室門是完全密封、沒有任何通風設計的類型，才建議稍微打開一條縫隙來輔助通風。


雨下不停衣服曬到臭　除濕機晾衣1撇步更快乾
清潔達人曝「吸塵器正確使用法」百萬人搶看　網自首：錯了30年
洗衣精勿放洗劑槽！　486先生警告「1做法」最傷衣料

由自民黨與公明黨共同組成的「自公聯合政府」恐將拆夥，自民黨新任總裁高市早苗與公明黨代表齊藤鐵夫預計10日下午會面，而公明黨也將根據高市對於自民黨內部的派系回扣事件、加強對企業和團體政治捐款監管措施的回應，來決定是否繼續聯合執政，一旦最終協商破裂，公明黨除了退出聯合政府，也不再支持高市早苗。

家事浴室濕氣日韓要聞鏡週刊

