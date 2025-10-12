家中印傭是富家女！擁農場「甜嫁帥機師」　雇主驚：工作為體驗人生

▲有僱主發文分享家中印傭原來是富家女。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

人真的不能只看表面！一名香港僱主近日在社交平台分享，家中任職多年的印尼女傭原來是「富家女」，令她與家人又驚又笑。該位僱主透露，家裡20多歲的印傭日前突然提出要提前完約回印尼結婚，起初一家人都擔心她「網戀被騙」，但當聽到對方條件後，立刻改變態度大讚「這是個好男人，馬上就地結婚吧！」

該僱主於Threads發文表示，印傭曾展示男友的照片，「長得帥氣，還穿著機師制服」，後來更透露男方從學生時期起，就每月給她約3,000港元（約1.2萬元新台幣）生活費，若她回印尼結婚生子，津貼還會增加到6,000港元（約2.4萬元新台幣）。僱主聽後十分驚訝，直呼「原來她來香港只是為了體驗人生！別說房子了，人家在印尼還有農場、咖啡豆園和可可豆田！」

貼文引起熱議，網友紛紛留言「她比你還有錢卻來當傭人，太誇張了！」「原來這位姐姐是來打工度假的」、「能為體驗人生而工作，果然是有錢人的生活方式。」也有人指出，不少印傭其實家境不錯，只是當地一般職業的薪水偏低，因此選擇到國外工作。

更有網友分享類似經歷，「我家的印尼姐姐以前就有房有地還有車，她說來香港工作是上天給她的任務，要照顧有需要的人，真是個天使！」也有人留言「我以前的印尼姐姐是軍官的女兒，因為早戀讓父親不滿，被逼出來體驗人生。」

