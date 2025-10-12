美國「鬧鬼小鎮」居民離奇死亡　遭徹底廢棄禁止進入

▲康乃狄克州康沃爾郡的一座小鎮「達德利鎮（Dudleytown）」因其神秘的歷史與超自然傳說，至今仍被禁止參觀。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州康沃爾郡的一座小鎮「達德利鎮（Dudleytown）」因其神秘的歷史與超自然傳說，至今仍被禁止參觀。無論信不信超自然現象，這座被徹底廢棄的城鎮故事都令人毛骨悚然。

根據外媒的報導，達德利鎮始建於18世紀40年代，最初由一個名為達德利（Dudleys）的家庭定居於此，鎮址位於被稱為「黑暗入口森林」的山谷中。19世紀初，鎮上開始以農業為主，但隨著土地貧瘠與疾病蔓延，居民紛紛外遷。

歷史記載顯示，搬入小鎮的納撒尼爾卡特（Nathaniel Carter）一家的六名親戚因霍亂去世，其餘成員遷往紐約後也相繼死亡。此外，曾在此建造穀倉的格申霍利斯特（Gershon Hollister）也突然死亡，而鄰居威廉坦納（William Tanner）則多次聲稱夜晚在森林中目擊神秘生物。

1804年鎮上居民赫爾曼斯威夫特將軍（Herman Swift）妻子在家中前廊被閃電擊中身亡，將軍本人隨後也去世隨著時間推移，達德利鎮居民持續減少，到了20世紀初，幾乎整個小鎮完全荒廢。

1918年醫生威廉克拉克（William Clark）曾嘗試在此定居，但在回紐約短暫旅行返家後，卻發現妻子聲稱樹林中出現怪物而陷入恐慌。克拉克最終離開，並協助成立「黑暗入口森林協會」，以保護森林及遺跡。

目前達德利鎮屬私人所有，僅剩地窖與石頭地基。為防止非法入侵與破壞，該地已被全面封鎖。然而仍有冒險者試圖進入，並表示曾感受到幽靈般的觸碰。儘管官方禁止參觀，達德利鎮的神秘傳說與離奇死亡事件仍吸引著歷史學者、超自然現象愛好者與探險者的好奇目光。

