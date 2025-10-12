世界最長名字！有「2253個字」創紀錄　打贏官司才准登記

▲華特金斯有著世界最長的名字。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

擁有「世界上最長姓名」頭銜的男子華特金斯（Laurence Watkins），把自己的人生成為一則紀錄。他在1990年3月依法把名字改到前所未見的長度，最終拿下金氏世界紀錄的稱號：全名由2,253個獨特單字組成，當中包含超過2,000個中間名。這份殊榮並非輕鬆得來，他還得先在法院打贏官司，才能保留這個異常冗長的法定姓名。

根據《金氏世界紀錄》的報導，勞倫斯起心動念想成為紀錄保持者，於是從頭到尾翻讀《金氏世界紀錄》，尋找能挑戰的項目。他說「我一直對那些古怪又特別的紀錄著迷，很想成為其中一員。我能做的，就是把名字加得比當時的保持人還多。」

勞倫斯出生於紐西蘭（New Zealand），後以澳洲男子的身分為人所知。30多年前，他在電腦尚未普及的年代啟動改名工程，花了數百美元請人把龐大的名字清單逐一打出。他先向地方法院（District Court）申請合法改名並獲許可，卻被登記總署署長（Registrar General）撤銷；其後上訴至紐西蘭高等法院（High Court in New Zealand），最終獲判勝訴，得以維持新的法定姓名。風波未止於此，判決出爐後政府隨即修法，兩條法令被修改，用以防範未來再出現相同情形。

這項紀錄最初審定為2,310個名字，後因金氏準則更新修訂為2,253個。勞倫斯當年在市立圖書館工作，挑名靈感多來自書籍，也採納同事建議。他特別提到自己最喜歡的一個名字「AZ2000」，寓意「從A到Z集滿2,000個名字」。外界每聽到他說出名字數量，常半信半疑；真正的麻煩則來自各類政府單位，他的全名無法完整印在任何身分證件與表格上，行政處理困難可想而知。

為凸顯「最長姓名」的罕見，他舉了名人對照，比如比莉艾莉許（Billie Eilish）的全名是比莉・艾莉許・派瑞特・貝爾德・奧康奈爾（Billie Eilish Pirate Baird O'Connell）。

畢卡索（Pablo Picasso）的完整姓名更長，巴布羅・狄耶哥・荷西・法蘭西斯科・德・保拉・胡安・內波穆塞諾・瑪麗亞・德・洛斯・雷梅迪歐斯・席普里亞諾・德・拉・聖地三一・魯伊斯・與・畢卡索（Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso）。但與華特金斯的2,253個單字的全名相比，仍像短版暱稱。

這段跨越法庭與制度的改名之旅，除了帶來一紙世界紀錄，也實質改動了政府規範。勞倫斯說，人們往往無法立刻理解「名字可以長到這種程度」，而他最直接的日常經驗，就是在申辦文件時不斷面對系統欄位的限制。至於這項紀錄會否被打破，誰也不敢斷言；在超過80億人口的地球上，勞倫斯目前確實擁有一個別無分號的身分標記。

