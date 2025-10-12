　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

▲▼北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供）

▲今年前3季國內非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者周湘芸／台北報導

國內外旅遊潮未減，多元旅宿持續遍地開花，根據觀光署統計，今年前3季（1至9月）國內非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家，較去年同期增加，各縣市總計開罰1035次、9233.1萬元，其中又以台北市日租套房開罰227次、1711萬元最多。

觀光署統計，今年前3季合法旅館共有3291家，非法列管旅館1041家（旅館335家、日租套房706家），其中，非法以台北市267家最多，且全數為日租套房，台中市也有200家、宜蘭縣160家、高雄市117家及台南市113家。各縣市共稽查4660次，總計開罰728次、7469.9萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署資料指出，台北市開罰227次、1711萬元最多，其次為台中市開罰121次、1507萬元，台南市也開罰111次、1320.4萬元。

觀光署表示，今年前3季合法旅館較去年同期減少25家，變動不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較去年同期增加71家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中，台中市增加56家、台北市增加35家，桃園市減少最多為5家。

在民宿方面，觀光署統計，今年前3季合法民宿有1萬2473家，未合法列管有586家，其中以屏東縣134家最多，南投縣也有128家、台東縣72家、宜蘭縣70家。各縣市共稽查9576次，總計開罰307次、1763.2萬元，其中以宜蘭縣開罰63次、423萬元最多，台東縣開罰57次、178萬元，屏東縣也開罰22次、174.4萬元。

觀光署分析，今年前3季合法民宿較去年同期增加483家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿列管家數較去年同期減少18家，為地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為14家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

花580元抽一番賞「什麼都沒拿到」喊詐騙！店家解釋　2句話被罵翻

國5湧車潮「時速僅23公里」　高公局公布下午10處易塞路段

連假最終日！孩子收假就崩潰　身心科醫師：元凶來自「這2人」

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

寧靜車廂只是為了KPI　精神科醫師揭「高鐵1大問題」更該解決

北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

午後東部留意零星雨　下周末迎更強東北季風「溫差10度」

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

花580元抽一番賞「什麼都沒拿到」喊詐騙！店家解釋　2句話被罵翻

國5湧車潮「時速僅23公里」　高公局公布下午10處易塞路段

連假最終日！孩子收假就崩潰　身心科醫師：元凶來自「這2人」

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

寧靜車廂只是為了KPI　精神科醫師揭「高鐵1大問題」更該解決

北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

午後東部留意零星雨　下周末迎更強東北季風「溫差10度」

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

高價宅重心南移　南屯逾半預售總價破3千萬

AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

人一多就壓力爆棚！柯文哲出現「社交焦慮」　醫揭背後3大原因

楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋「蕾潔」：必須讓大家覺得可愛

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

轉乘機捷別再從北車！達人實測這站快3倍

高鐵寧靜車廂爭議！交通部官員說話了

上班族「最討厭聽到1詞」　一票有感

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

4星座發了！　財運超旺

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

更多熱門

相關新聞

觀光署修法「重罰非法旅宿、旅行業」上路　 最高可罰200萬元

觀光署修法「重罰非法旅宿、旅行業」上路　 最高可罰200萬元

各縣市每年針對非法觀光業者開罰上億元，違法經營事件仍層出不窮，交通部日前預告修正「發展觀光條例裁罰標準」加重罰則，非法旅館、旅行社或觀光遊樂業者最高罰鍰從50萬元提高至200萬元，10月初已完成法制作業，即起上路。

花蓮補助災民短期安置旅宿　169業者配合

花蓮補助災民短期安置旅宿　169業者配合

3大連假接續登場　10月全台主題活動一次看

3大連假接續登場　10月全台主題活動一次看

Maison Margiela祭出「慵懶假期」住宿方案

Maison Margiela祭出「慵懶假期」住宿方案

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

關鍵字：

日租套房國旅旅宿

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面