前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

▲今年前3季國內非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者周湘芸／台北報導

國內外旅遊潮未減，多元旅宿持續遍地開花，根據觀光署統計，今年前3季（1至9月）國內非法列管旅館有1041家、非法列管民宿586家，較去年同期增加，各縣市總計開罰1035次、9233.1萬元，其中又以台北市日租套房開罰227次、1711萬元最多。

觀光署統計，今年前3季合法旅館共有3291家，非法列管旅館1041家（旅館335家、日租套房706家），其中，非法以台北市267家最多，且全數為日租套房，台中市也有200家、宜蘭縣160家、高雄市117家及台南市113家。各縣市共稽查4660次，總計開罰728次、7469.9萬元。

觀光署資料指出，台北市開罰227次、1711萬元最多，其次為台中市開罰121次、1507萬元，台南市也開罰111次、1320.4萬元。

觀光署表示，今年前3季合法旅館較去年同期減少25家，變動不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較去年同期增加71家，主要是都會區的日租套房增減所致，其中，台中市增加56家、台北市增加35家，桃園市減少最多為5家。

在民宿方面，觀光署統計，今年前3季合法民宿有1萬2473家，未合法列管有586家，其中以屏東縣134家最多，南投縣也有128家、台東縣72家、宜蘭縣70家。各縣市共稽查9576次，總計開罰307次、1763.2萬元，其中以宜蘭縣開罰63次、423萬元最多，台東縣開罰57次、178萬元，屏東縣也開罰22次、174.4萬元。

觀光署分析，今年前3季合法民宿較去年同期增加483家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿列管家數較去年同期減少18家，為地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業，其中屏東縣減少最多為14家。