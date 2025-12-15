行充爆炸怎麼處理？鋰電池起火不能用水滅？　消防局解答

▲桃園飛札幌FD242航班機艙冒煙，旅客行動電源自燃。（圖／網友luunnaa___03授權轉載）

網搜小組／曾筠淇報導

泰國亞洲航空13日表示，從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，機艙內突然冒煙，疑似由乘客攜帶的行動電源自燃所致。行動電源通常是使用鋰電池，若鋰電池起火了，要怎麼處理？可以用水滅嗎？台北市政府消防局一一解答。

很多電子產品，像是耳機、手機、行動電源、平板電腦等，都會使用到鋰電池。但在使用前，仍有需要注意的地方。本文根據台北市政府消防局，整理出關於鋰電池的安全資訊。

一、鋰電池產品使用前安全建議事項

►購買前，務必尋求通路明確且經過經濟部標準檢驗局（BSMI）認證，貼有商品安全標章的產品。

►要依展品充電及使用說明書正確使用，並以專為產品設計的充電器充電。

►若需要更換電池，要選用經原廠認證合格的電池設備。

二、鋰電池充電使用注意事項

►避免過度充電，建議充電量維持在20~80%之間。

►在安全通風的處所進行充電。

►避免在床上或沙發附近為設備充電。

►避免在高溫潮濕環境下充電。

►避免邊充電邊使用產品。

►充電或存放時遠離火源、高熱設備、易燃物。

►使用時，若出現變形、膨脹、漏液、生鏽、異常氣味、異常高溫等異常情形，應立即停止使用。

▲鋰電池安全使用指南。（NotebookLM協作／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

三、鋰電池火災危險性

鋰電池起火後，產生大量熱、煙、有毒氣體，甚至產生爆炸，另外鋰電池因其熱失控特性，難以撲滅，且有重新燃燒的可能性。

四、鋰電池起火原因

►產品瑕疵、結構受損，如電池被刺穿、擠壓、或浸水。

►電器異常，如過度充電、使用非專用充電器、過度放電等導致電池系統損害等。

►暴露於極端環境，如高熱、太陽直射等。

五、鋰電池起火後可以用水滅嗎？會不會爆炸？

鋰電池起火要先判斷，是哪種鋰電池。若為以充電使用的鋰離子電池（Lithium Ion Cell），水就是良好的滅火媒介。而網傳鋰電池潑水會爆炸，可能是因為鋰電池起火後容易爆炸，所以潑水後剛好發生爆炸；鋰金屬碰到水會產生氫氣，但鋰離子電池的成分是電解液，不會和水反應。

不過，如果是「不可充電」的鋰金屬電池（Lithium Cell），起火後就屬D類金屬火災，需使用金屬火災滅火器來滅火。

六、廢棄鋰電池處理方式

►廢棄鋰電池依環境部「廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施標準」應分類回收。

►不可直接丟進垃圾桶。

另外，也可以參考廢二次鋰電池（充電式鋰電池）回收貯存注意事項，了解處理方式。