地方 地方焦點

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府8日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，由行政暨研考處長陳建村主持並表示，自10月7日起開放災區短期安置旅宿申請，觀光處網站公布169家配合業者，共提供2763間各類房型，雙人房每月補助3萬2千元，四人房每月補助4萬4千元，每戶補助一房為原則，請鄉親善加利用。

光復地區於10月7日已全面恢復上班及上課，截至今日，全鄉2所國中到校率達92.5%、5所國小82.2%、幼兒園49.6%，校園全面恢復實體教學，維護學生受教權益。因堰塞湖潰壩，相關受損車輛已統一移置至「大農大富平地森林園區停車場」，計494輛（汽車469輛、機車25輛）已完成拖吊，災民如需聯繫認領，請撥打專線0910-061-425。

警察局鳳林分局指出，佛祖街、中山路三段等重型機具施工區域持續管制，一般民車及志工車輛禁入。主要幹道如中正路、中山路、林森路實施單向或彈性管制，請駕駛配合警方指揮。中正路中華電信前已設置一站式服務中心，供民眾辦理相關事務，因人流車流增加，請用路人遵從指揮，並注意側溝清淤施工安全，請勿逆向超車，違規將依法處理。縣道193線交通管制時間調整為上午7時至下午16時，採北往南單向通行，下午16時後則依車流彈性調整，請各類車輛控制車速，確保行車安全。

社會處說明，災民慰問金將陸續發放予罹難及失聯者家屬，南富村、大進村、大全村等地區將持續滾動式檢討相關補助及租金補貼方案，申請須攜帶受災證明及租賃契約至服務中心辦理。

衛生局報告，截至10月7日，流感疫苗施打已達962人次，新冠疫苗330人次。光復鄉居民、志工及救災人員請儘快施打流感疫苗，有症狀者亦應配戴口罩。大進國小及馬太鞍教會設有心理諮詢站，提供創傷症候群心理輔導，歡迎災民利用，另馬太鞍堰塞湖醫療站新增佛祖街23號站點，服務時間為上午9時至12時。

客家處表示，物資發放工作順利進行，所有受災戶均已獲得家用品及食用品。後續將持續供應民生必需品及募集家電，若全國鄉親有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、不重複浪費。

花蓮縣政府衷心感謝全國各界及志工朋友們的熱心支持與無私奉獻。正是因為有大家的共同努力與協助，才能讓光復鄉的救災與復原工作持續推進，花蓮的家園重建之路也愈加堅定與充滿希望。再次向所有參與救災的志工致上最深的敬意與感謝。
 

