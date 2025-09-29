　
生活

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

▲國旅總以住宿價格過高最為詬病。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後國旅總以住宿價格過高最為詬病，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則指出，台灣五星級酒店房價不僅低於新加坡、日本、港澳，也低於韓國、泰國及印尼，可能是因為民眾國旅最常接觸到周六的訂房，而留下的高房價印象。

由黃正聰主導的前瞻觀光政策研究室近日公布一項訂房平台Agoda今年9月亞洲主要國家房價比較，台灣三星級飯店平均每晚房價為2264元、四星級為3731元、五星級為5137元，平均排名第5，低於新加坡、日本、港澳；若單看五星級飯店，則也低於印尼5689元、泰國5358元及韓國5305元。

根據資料顯示，平均住宿房價最高的新加坡，三星級飯店每晚3394元、四星級4658元、五星級12,948元；而國人最愛到訪的日本則依序為3674元、6943元、9618元；澳門為2378元、4436元、8866元；香港為2354元、3918元、7768元。

黃正聰表示，外界總認為台灣旅宿價格偏高，但這份調查顯示，台灣五星級酒店的房價不僅低於新加坡、日本、港澳，也低於韓國、泰國及印尼，三星級的酒店甚至不用2千元，這一切的誤解最有可能是大家最常接觸到周六的訂房，而留下的高房價印象。

09/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

