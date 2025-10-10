觀光署修法「重罰非法旅宿、旅行業」上路　 最高可罰200萬元

▲非法旅館營業最高可罰200萬元。（示意圖／資料照片）

記者周湘芸／台北報導

各縣市每年針對非法觀光業者開罰上億元，違法經營事件仍層出不窮，交通部日前預告修正「發展觀光條例裁罰標準」加重罰則，非法旅館、旅行社或觀光遊樂業者最高罰鍰從50萬元提高至200萬元，10月初已完成法制作業，即起上路。

觀光署近日公告修正發展觀光條例裁罰標準，其中，非法旅館原先罰鍰為10萬至50萬元，修法後依房間數最高可開罰200萬元；非法民宿罰鍰也從6萬至30萬，提升至10萬至100萬元。另外，旅館業者若擅自擴大營業客房，可處5萬元至25萬元罰鍰，若仍繼續經營得按次處罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據修法內容，未領取觀光旅館營業執照或旅館業登記證仍經營，原處10萬元至50萬元罰鍰，並勒令歇業，修法依房間數最高可處200萬元罰鍰，勒令歇業後若再營業，得按次依房間數裁罰金額加倍處罰。另外，未依觀光旅館業管理規則核准的旅館，擅自使用觀光旅館名稱經營業務，最高罰鍰也從15萬元提高至30萬元。

民宿部分，非法經營罰鍰從6萬元至30萬元，提高為10萬元至100萬元，若無照又打廣告罰鍰從3萬元至30萬元，提高為10萬元至150萬元，屆期不移除者得按次處罰，最高150萬元為限。另外，修法後民宿需將「客房配置圖」置於門廳易見處，違者可開罰1萬元。

針對旅行業者修法內容，未領取執照就經營旅行業務者，原依違規樣態訂定裁罰基準，如代購國內外海空運票、接待旅客安排食宿等，修法後改以違反次數計算，初犯罰10萬元、第二次50萬元、第三次100萬元、第四次以上200萬元，且皆需勒令歇業；若國旅行業在境內所設代表人有對外營業行為，也與無照經營採相同罰則。

針對無照旅行業者打廣告，原處3萬元至30萬元罰鍰，修法後提高為10萬元至150萬元罰鍰，屆期不移除得按次處罰，最高150萬元為限。此外，且旅行業刊登的廣告須載明旅遊行程名稱、出發地點、日期、天數、費用、投保資訊及保險金額等。

另外，過去曾發生富國島旅客遭旅行社丟包事件，事後爆出業者金流早已出問題，此次修法也將新增罰則，旅行業者辦理旅客出國及國內旅遊業務，未依規定投保履約保證保險，原規定得立即停止其辦理旅遊業務，並於3個月內投保，修法新增可開罰3萬元至50萬元。

針對觀光遊樂業，無照經營罰鍰從最高50萬元提高至200萬元，若涉及打廣告，罰則從3萬元至30萬元提高為10萬元至150萬元，屆期不移除得按次處罰，最高150萬元為限。