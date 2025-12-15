台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

▲台鐵125次自強號的機車今年1月在七堵調車場發生出軌事件。（圖／台鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵125次自強號的電力機車今年1月在七堵調車場發生出軌事故，無造成人員傷亡，但導致8個轉轍器受損。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，建議台鐵建立軌道工項電腦化管理機制，並重新檢視列車採購規範、評估道岔養護周期。

運安會報告指出，七堵調車場第509號道岔曲尖軌段軌距超過規定限度，且有道釘鬆脫及枕木腐朽狀況，事故列車於通過該左彎道岔時，右輪產生向右的橫向壓力，右曲尖軌產生橫向移動、垂直沉陷、向外側傾情形，造成軌距持續擴大，導致事故列車車輪落下軌道。

運安會表示，台鐵E500型電力機車未裝設如集電弓損壞告警功能，導致司機員無法由機車控制監視系統判斷後部電力機車集電弓發生損壞，持續向七堵站方向運行。由於出軌機車車身偏移軌道，導致電車線受集電弓拉扯、車身撞擊道旁繼電器箱與電力設備，造成8組轉轍器損害。

運安會指出，台鐵於事故前的例行道岔特檢發現，第509號道岔尖軌段軌距值超過規定限度，因判斷非屬優先處理項目，而未排定維修期程，因此未能在事故前完成改善。此外，台鐵未依據使用頻率及不同軌枕類型的道岔，分別訂定適當的檢查周期，不利於高使用頻率木枕型道岔缺陷被及時發現。

運安會更表示，此案的列車自動防護系統、機車控制監視系統，車前影像、平交道影像、電力調配室告警，以及行控中心調度台與電力調配室使用具備錄音功能的有線電話等系統，時間紀錄均不一致。

運安會建議，台鐵公司應建立軌道工項電腦化管理機制；重新檢視列車採購規範，明定列車須具備集電弓異常損壞偵測機制；重新評估道岔養護周期，依據道岔類型或使用頻率，規範不同的檢查周期；依據道班養護轄區特性，配置適當數量的科學檢查工具。另強化道班人員對枕木腐朽判斷的教育訓練。

運安會也建議交通部，修訂「1067mm軌距軌道養護檢查規範」，明定各路線等級及各等級鋼軌的道岔磨耗標準。另建議鐵道局，督導台鐵公司評估道岔養護周期，依據道岔類型或使用頻率，規範不同的檢查周期，並於檢查表單中增列缺陷改善或追蹤欄位，以確保道岔安全及可靠性。