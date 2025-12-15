　
河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

▲▼河北彩伽「台灣演唱會」完美落幕　台女優胎尼現身貼貼合照。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

▲河北彩伽。（圖，下同／翻攝IG）

記者施怡妏／綜合報導

26歲日本人氣AV女優河北彩伽，近來積極開拓事業版圖，人氣直直上升，近期更透露決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡，直呼「台灣真的像我的第二個家。」就有網友好奇，為何河北彩伽不好好在日本拍片，反而一直跑來台灣，感覺不務正業，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「河北彩伽一直在台灣是怎麼了？」發現河北彩伽頻繁來台灣，認為她「不務正業」，不好好在日本拍影片，一直跑來台灣拍遊記。

他也點名前AV天后、人氣偶像三上悠亞，加入台灣職籃聯盟TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，認為兩人都不專注於本業，「這樣不會被日本人說不敬業嗎？不知大家怎看？台灣是不是被AV女優當作農場了？」

貼文一出引發熱烈討論，許多女優轉向多方發展，拍片只是一種曝光手段，「來台小祕密，跟著富豪旅遊」、「賺台幣超爽，還能玩，玩完換日幣又賺」、「就是哪裡有錢去哪裡啊」、「台灣金主，很有錢的」、「拍完有資金有名氣之後就會嘗試轉職」、「想轉型吧，留在日本永遠都是AV女優而已」、「本質就是賺錢，比拍片好賺太多，拍片一直都是為了知名度，檯面下賺更大」。

▲▼▲▼ 河北彩花誘惑床照「邪惡視角」曝光！蜜臀全露　腰間以下都是腿 。（圖／翻攝自河北彩伽IG）

河北彩伽自2021年夏天回歸業界後，人氣持續攀升，原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方，她和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。

河北彩伽大方告白「台灣真的像我的第二個家。」不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。河北彩伽也表示如果哪天在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說「謝謝你們。」

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

河北彩伽台灣旅遊AV女優多元發展日本娛樂

