3大連假接續登場　10月全台主題活動一次看

▲「海派秋CHILL」10月11日在花蓮縣豐濱鄉靜浦太陽廣場舉辦系列活動。（圖／觀光署提供）



記者周湘芸／台北報導

10月將迎來中秋節、國慶日及光復節連續假期，交通部觀光署彙整轄下風景區系統活動，包括舊草嶺自行車隧道南口的「東北角暖冬FUN市集」、花蓮縣豐濱鄉的「海派秋CHILL」、基隆和平島的「島嶼生活節」及「澎湖追風音樂燈光節」等。

東北角暖冬FUN市集：

10月4、5、11、12日於舊草嶺自行車隧道南口，以「暖冬」為主題，邀集大東北角觀光圈業者及在地品牌齊聚，現場不僅有在地農特產、文創選物與特色料理，也結合舊草嶺自行車隧道周邊景點，讓遊客能串起美食、購物與旅遊體驗行程。

海派秋CHILL：

東海岸部落旅遊品牌「一烈！海派過生活」的年度主場盛事，10月11日在花蓮縣豐濱鄉靜浦太陽廣場舉辦檳榔情人巴士、雙層巴士賞太平洋，及部落圍火派對。另透過與「海派聯盟」多個部落的合作與串聯，共同推出具在地特色的品牌體驗活動。

澎湖追風音樂燈光節

8月29日至11月2日止以「光島盛典」為主題，在觀音亭園區打造光影創作，講述澎湖的風俗故事與旅行記憶。作品呼應秋季澎湖盛行的強風特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，另在特約商家消費滿200元即可集點，集滿3點可進行抽獎。

2025澎湖四季旅遊-秋奇岩季行程

澎管處在10月每周六推出「秋季奇岩」一日遊程本島線，邀請旅客漫遊奎壁山地質公園、大菓葉玄武岩與小門鯨魚洞，走訪澎湖具代表性的海蝕地景，遊程更結合茶席體驗與海廢魚網編織，融合自然景觀、在地文化與永續精神。

▲2025澎湖四季旅遊-秋奇岩季行程。（圖／觀光署提供）

2025島嶼生活節：

10月18日、19日於基隆和平島以「海島連結Island Connections」為主題，規劃「海島開唱 Island Opening」、「海見團烤 Sea BBQ Night」、「海島市集 Island Market」、「冬島共攝 Winter Lens」等四大亮點主題，包括沙灘音樂會、海邊BBQ派對、國際創意快閃市集與冬日共攝等，民眾可於海風、沙灘與夕陽映照下，體驗音樂、美食及手作。

獅頭山部落健行：

10月11日於苗栗南庄仁心茶廣場舉辦全長4.4K的部落健行活動，折返點更有原民鋸木、彈弓體驗；健行結束後還有部落音樂會與原民市集。

撈撈客市集活動：

撈撈客市集為推廣南投丹大部落文化與生態的活動，旨在透過手作、在地飲食與體驗活動，展現布農族文化特色與延續部落生命力，10月4、5、10、11、12、18、19、26日共計8場，前7場在信義鄉地利遊客資訊站，最後1場在信義鄉人和部落。

2025一見雙雕藝術季：

鹽雕藝術展8月16日至11月15日於七股鹽山展出，光雕地景藝術展10月18日至11月15日於井仔腳瓦盤鹽田登場，以「日夜雙雕」特色，白天可至七股鹽山欣賞鹽雕、夜間則有北門井仔腳鹽田光雕展演，並搭配其他主題系列活動與套裝遊程。

▲2025一見雙雕藝術季。（圖／觀光署提供）

2025山那邊的市集-禮納里場 ：

10月4日至10月19日於禮納里遊客中心前廣場舉辦山那邊的市集，結合手作體驗、在地美食與特色市集，現場更規劃表演與互動遊戲。

2025在山那邊賞鷹：

每年9、10月，是國慶鳥—灰面鵟鷹南遷過境的季節，而屏東縣瑪家鄉的禮納里部落為重要的中繼站，10月10日至10月19日於屏東縣瑪家鄉禮納里遊客中心前廣場及長榮百合國小景觀台舉辦賞鷹活動，讓旅客親身體驗生態盛事。

台灣好行移動博物館3.0：

10月18日在屏東濱灣碼頭展出新車體塗裝與特色候車亭設計，另有低碳行旅區介紹全台與離島超過80條路線；北回歸線展區帶領民眾從「23.5°綠寶石」的角度探索自然生態與地景美學；觀光100亮點展區，則介紹如何搭乘台灣好行暢遊每個區域的觀光亮點。

▲台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）