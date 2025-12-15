基隆毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市仁一路今(15)上午11時7分許傳出一起嚴重車禍，一名55歲的楊姓男子當時駕駛白色自小客經過該路段，但卻突然偏離車道，猛地朝路旁追撞，撞上2台轎車、8部機車後才停下，釀成1死2傷慘劇。警方事後在楊男車內搜出喪屍煙彈，初判毒駕肇禍；據了解，死者林婦當時前往蔬果行採買，未料竟會遭飛車奪命。

▲林婦出門前往蔬果攤買菜，未料竟遭毒駕奪命。（圖／記者郭世賢翻攝）

監視器畫面拍下，當時蔬果行前停了多部汽機車，而楊男開著白色自小客經過該路段，過彎時卻偏離車道，猛地撞上停在路旁的小客車，強大的撞擊力道再向前推撞，一連掃倒8台機車，現場零件碎片四散、還飄出陣陣汽油味，楊男的車也撞到凹陷、變形爛毀。

警消初步了解，現場造成3人受傷，其中一名60歲的林姓婦人傷勢嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。在車禍發生後，一名老翁聽聞消息心急如焚，向警方表示自己的林姓妻子今上午說要出門買菜，隨後就失聯未歸，手機也打不通，得知妻子常去的蔬果行發生車禍後相當焦急，擔心妻子遭撞，因此向警方尋求協助。而警方進一步核對資料後，證實重傷不治的林婦就是老翁的妻子，令老翁哀慟不已。

警方事後在楊男車內起出2顆吸食用的電子煙彈，含有二級毒品依托咪酯(俗稱喪屍煙彈)，初判是毒駕肇禍。詳細事故原因現正進一步調查中。