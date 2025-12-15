稻作季上路先洗車！屏東嚴查農機污染路面　違者最高罰6千

▲農耕機具道路污染。（圖／屏東縣環保局提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣進入第一期稻作農忙季節，農耕機具頻繁上路，衍生道路泥污與行車安全隱憂。環保局指出，農機作業後若未清洗即駛上道路，不僅造成揚塵與空氣污染，更可能導致機車騎士打滑摔車。為防範事故發生，將加強稽查道路污染熱區，並輔導成立農路污染守護隊，推動清洗示範與宣導。呼籲農民及代耕業者落實清洗措施，共同維護道路安全與環境品質。

有鑑於農耕機具農事完畢後將田中泥塊帶至道路情形日趨嚴重，路面污染陳情事件頻繁，更發生多起機車騎士摔車送醫事故，環保局為降低農忙季節道路污染、車行揚塵污染問題及用路人行車安全危害，輔導農耕機具污染重點社區成立農路污染守護隊，自主維護環境整潔，並將於農忙時期之前召開污染防制宣導會，包含農田翻耕污染防制示範說明及實際操作農耕機具清洗作業，期透過鄉鎮市公所、農民、代耕業者及相關單位互相合作，共同維護路面乾淨度及道路安全。

環保局呼籲農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，切勿有貪圖一時方便之僥倖心態，環保局已鎖定道路污染熱區加強稽查，一經查獲將依違反廢棄物清理法處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高新臺幣6,000元罰鍰。

另外提醒農耕機須懸掛車牌方可駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處新臺幣3,600元以上3萬6,000元以下罰鍰。