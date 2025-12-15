　
地方 地方焦點

健保轉型花東為示範區！署長赴慈院打氣承諾：人力經費全力支持

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑,健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院,聽取進度與建言,與花蓮慈院團隊合影。(圖/慈濟醫學中心提供,下同)

記者王兆麟／花蓮報導

「健保轉型」將從台灣東部開始做為示範區。花蓮慈濟醫院承辦「東區全人整合照護轉型規劃」，聯合花東至少17家醫療院所，將原本以「疾病診療」為主的健保轉型為「健康促進」。衛生福利部健保署署長陳亮妤12日特地到花蓮慈院，允諾將以階段性逐步推動，強化溝通與制度完善，讓好的計劃可以順利施行，並在人力和經費上全力支持，希望可以將東部的偏鄉醫療作為世界級的典範。

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲健保署陳亮妤署長拜訪花蓮慈院，了解花蓮慈院東區全人整合轉型的計畫進度，並感謝花蓮慈院的承擔。

由於東區地理環境特殊，使其成為臺灣推動多項新醫療試辦方案的先行者，花蓮慈濟醫院和秀林鄉衛生所合作為例，透過落實家戶調查以及個案管理和鄉內醫療，成功將「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計劃(IDS)」升級為「偏鄉地區全人整合照護執行方案」，這項成果不僅顯著降低健保高度使用者的費用，更全面提升了全鄉居民的健康指數和健康意識，樹立了偏鄉醫療轉型的新典範。

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2026年健保署將在東區全面推動全人照護計畫，並委由花蓮慈院規劃及承辦，目前，花蓮慈院已完成花蓮及台東兩縣的巡迴分享會，與花東17家醫療院所以及鄉鎮衛生所分享分享寶貴的實施經驗。12日下午健保署東區業務組與花蓮慈濟醫院舉行「東區全人照護計畫進度會議議程」，健保署長陳亮妤特地來到花蓮慈院，與健保署東區業務組黃兆杰組長、副組長羅亦珍、花蓮慈院林欣榮院長、吳彬安副院長、陳星助副院長及醫事室張菁育代理主任等商議並了解執行狀況。

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲健保署陳亮妤署長就任後首次拜訪花蓮慈院，感謝花蓮慈院對偏鄉的守護，林欣榮院長表示將盡力做好。

陳亮妤署長也分享，2025年台灣健保三十，也適逢菲律賓健保三十，因而受命到國際健康論壇分享台灣健保，也發現與會人員都將重點放在偏鄉醫療，因此花蓮秀林鄉的全人醫療成果也受到國際注目。當時日本代表就表示「我是台灣的粉絲。台灣健保做到99.99%的涵蓋率，仍沒有忘記照顧偏鄉，又更進一步將健康促進也納入醫療中，非常了不起。」陳署長也表示：「我此行也是來向花東及慈濟致敬。」

花蓮慈院林欣榮院長表示，花東因為地理以及人口組成等因素，17家醫院非常團結，也凝聚共識，珍惜使用健保資源，才能讓花東醫療永續發展，其中賴總統的全力支持，地方衛生所充滿慈悲利他的精神全力配合推動，最大目的就是人民獲得健康。

▲東區全人照護計畫將在2026年執行，前置作業已如火如荼開跑，健保署陳亮妤署長上任後於13日拜訪花蓮慈院，聽取進度與建言，與花蓮慈院團隊合影。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲陳星助副院長以詳實的簡報，在東區健保轉型為全人照護整合經驗上，給予在預算、人力、階段性以及資訊等四項建言。

健保署東區業務組也提出目前東區全面推動全人照護的現況及規劃方向，花蓮慈院陳星助副院長則針對將秀林鄉全人照護成果暨東區全人整合照護轉型提出分析和規畫。並建議能調整現行健保給付，將「疾病診療」為主的給付，修改為「促進健康」的「價值」給付，若民眾獲得健康減少醫療，醫療診所仍能獲得合理的回饋，才能鼓勵更多基層診所及醫療院所投入轉型。而花蓮慈院即是以「行動醫療」、「精準健康」、「智慧照護」為目標，希望除了疾病照護，更是健康識能與文化照護的推動者。在全人、全戶、全隊、全程、全健康中加入韌性和科技，七大面向守護鄉民，從醫療擴展至健康。

對於目前還在嘗試將偏鄉醫療進一步提升為全人照護的過渡期，陳亮妤署長指出，未來將以分區、分階段，依區域特性與醫療量能逐步推動，才可以讓好的制度可以成功；而對於人力和經費，健保署一定全力支持，健保最重要的價值不在金錢，而是在於民眾的健康與福祉。民眾一旦獲得健康，所節省的資源，健保署將會積極回饋給第一線的基層醫護人員，並嘉惠每一位對自身健康負起責任的民眾。
 

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健保轉型花東為示範區！署長赴慈院打氣承諾：人力經費全力支持

糖腎共病不再無解　聯新國際醫院推動整合照護

糖腎共病不再無解　聯新國際醫院推動整合照護

糖尿病與慢性腎臟病共病，已成台灣洗腎人口攀升的重要關鍵。63歲林女士飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病之三重夾擊，多科就醫造成藥物混亂，甚至不知不覺重複服用兩種成分相似之降壓藥，外食習慣更讓蛋白尿居高不下，腎功能亮紅燈。

連賢明支持健保漲價：救社會底層

連賢明支持健保漲價：救社會底層

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

億元罕病新藥納健保引發論戰　健保署回應

億元罕病新藥納健保引發論戰　健保署回應

桃機T3北登機廊廳試營運！12月新制懶人包　LINE收回訊息限1小時

桃機T3北登機廊廳試營運！12月新制懶人包　LINE收回訊息限1小時

關鍵字：

健保花蓮慈濟整合照護

