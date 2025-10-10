台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升社區民眾防火防災意識，台南市消防局結合龍崎在地社造團隊，於10日在龍崎區中坑清水宮舉辦「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展暨防災宣導活動。現場吸引許多民眾攜家帶眷參與，透過遊戲、展覽與互動，共同度過一場寓教於樂又充滿在地文化風情的安全盛會。

本次活動由消防局第五救災救護大隊關廟分隊設攤規劃，消防人員與義消夥伴親自講解用電安全、廚房防火、火場逃生及防災應變包準備等實用知識，並以有獎徵答、趣味遊戲提升學習效果，讓防火防災觀念深入民心，實現「消防結合社造、防災入戶入心」的目標。

同場舉辦的社造成果展，展示龍崎地區近年文化保存、生態導覽與社區共榮成果，主題「深入崎境，尋龍祕境」結合地方地景與廟宇文化，讓民眾在體驗龍崎魅力之餘，也建立正確防災觀念。

市長黃偉哲表示，市府將持續整合社區與防災資源，推動防火宣導、防災培力與風險評估，協助社區建立自主應變機制與預警系統，強化整體抗災能力，打造韌性城市社會。

消防局長李明峯指出，本次活動邀集在地商家、青年與長者共同參與，透過世代共學與社區互助，強化民眾自主防災能力，讓消防安全觀念融入日常生活。未來消防局將持續推動「韌性社區」計畫，打造更安全、更有防災意識的生活環境，落實「全民防災、全民參與」願景。