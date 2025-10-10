　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升社區民眾防火防災意識，台南市消防局結合龍崎在地社造團隊，於10日在龍崎區中坑清水宮舉辦「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展暨防災宣導活動。現場吸引許多民眾攜家帶眷參與，透過遊戲、展覽與互動，共同度過一場寓教於樂又充滿在地文化風情的安全盛會。

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動由消防局第五救災救護大隊關廟分隊設攤規劃，消防人員與義消夥伴親自講解用電安全、廚房防火、火場逃生及防災應變包準備等實用知識，並以有獎徵答、趣味遊戲提升學習效果，讓防火防災觀念深入民心，實現「消防結合社造、防災入戶入心」的目標。

同場舉辦的社造成果展，展示龍崎地區近年文化保存、生態導覽與社區共榮成果，主題「深入崎境，尋龍祕境」結合地方地景與廟宇文化，讓民眾在體驗龍崎魅力之餘，也建立正確防災觀念。

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府將持續整合社區與防災資源，推動防火宣導、防災培力與風險評估，協助社區建立自主應變機制與預警系統，強化整體抗災能力，打造韌性城市社會。

▲台南龍崎區「深入崎境，尋龍祕境」社區營造成果展結合防災宣導，吸引眾多民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，本次活動邀集在地商家、青年與長者共同參與，透過世代共學與社區互助，強化民眾自主防災能力，讓消防安全觀念融入日常生活。未來消防局將持續推動「韌性社區」計畫，打造更安全、更有防災意識的生活環境，落實「全民防災、全民參與」願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國慶大典小凸槌　韓國瑜突「眉頭一皺」典禮中斷
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

女研究生畸戀教授「規定親吻額度」　論文被丟地上翻臉告性侵

快訊／午前已飆37.2度　8縣市「高溫警示」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多

漁民想除草「淘寶買25公斤農藥」這下慘了　判刑6月再罰百萬　

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

台南麻豆婦宣之子捐救災器材市民可加入志工隊共守地方安全

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

更多熱門

相關新聞

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

台南市政府10日上午在市府西拉雅廣場舉辦「2025年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率市府團隊出席，並與各級民意代表、市民朋友齊聚一堂，共同慶祝國家生日，現場氣氛隆重熱烈。

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台南安平開台天后宮添文物科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南安平開台天后宮添文物科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

三地總裁交保翻盤遭羈押　理由曝光

三地總裁交保翻盤遭羈押　理由曝光

台南麻豆婦宣之子捐救災器材市民可加入志工隊共守地方安全

台南麻豆婦宣之子捐救災器材市民可加入志工隊共守地方安全

關鍵字：

台南龍崎防火防災宣導黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面