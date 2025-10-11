年輕人超愛「襪＋拖鞋」！爆紅穿法被酸　網揭真相：大咖超愛

▲校園常見學生穿著「襪子配拖鞋」出沒，成為新潮流風景。（翻攝自臉書 / 爆廢公社2公開版）

又潮又舒服！近來走在街頭或校園，常可見到不少年輕人腳上穿著「襪子配拖鞋」的新潮組合。這股風潮讓不少長輩霧煞煞，甚至有人在臉書發問：「穿拖鞋搭配襪子，是怕腳臭還是買不起鞋子？」一句玩笑話意外掀起熱烈討論。

貼文一出，網友們立刻湧入留言，有人打趣表示：「不懂的才覺得奇怪，懂的都知道那是生活智慧！」、「新生代的特色啦老一輩已經跟不上時代了」、「舒服又不會曬黑」、「我下班回家脫鞋子後，剛好有事情，就換上拖鞋出來，也會變這樣子」、「有些人不喜歡露腳趾頭，另外，這樣穿如果有腳汗，襪子也可以吸汗」。

更有過來人笑說：「以前我也不懂，但是自從拖鞋會磨腳之後我就懂了」、「流腳汗的人純穿拖鞋會滑到不能走路，穿襪子可以止滑」引發一片共鳴。

還有網友指出，其實「拖鞋配襪子」的起源並非為了時髦，而是運動員的實用選擇：「這是以前運動員打完球的穿法，例如排球，羽毛球...因為鞋子都在室內穿，怕穿在一般路上會不止滑，還有夾雜小石子破壞室內場地，運動完腳底也會比較濕，順便解放腳指，然後這幾年大學校園都開始這樣穿，之後形成一種流行。」

這股「運動員穿法」後來在大學校園迅速流行，不僅實用，還被視為「球場人的識別證」。

甚至像是足球巨星貝克漢（David Beckham）、NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）等人，也曾被拍到穿「襪＋拖鞋」亮相，讓這組合成為街頭潮流新象徵。

▲足球巨星貝克漢等也都曾被拍到穿「襪拖風」，展現隨性潮感。（翻攝自臉書 / 爆廢公社2公開版）

也有網友據中醫的角度指出：「這是養生方法，尤其年輕開始養生，為什麼腳要穿襪子，除防止角質層厚，另外保暖，有中醫角度看出睡眠好，感冒也減少。」

時尚觀察者指出，「襪拖風」的流行，其實反映年輕世代追求「舒適、自由、不被定義」的穿搭理念。從原本被笑是「邋遢打扮」，到如今成為潮流標誌，這股「襪拖文化」正逐漸改寫街頭時尚規則。



