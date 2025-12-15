勞資關係穩若磐石　興南鑄造完成團體協約續約

▲興南鑄造廠公司工會與公司完成團體協約續約簽署，勞工局長王鑫基到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化勞資溝通機制、提升工作環境並共同追求企業永續發展，興南鑄造廠股份有限公司工會與興南鑄造廠股份有限公司，於15日正式完成團體協約續約簽署。此次協約在誠信協商基礎下，經勞資雙方多次會議討論後達成共識，展現以合作取代對立的成熟勞資關係。

團體協約簽署儀式由勞工局長王鑫基、台南市產業總工會秘書長黃育德共同見證。協約內容涵蓋勞動條件保障、職場安全衛生、員工福利、工時管理、薪資調整及申訴管道等多項重要議題，象徵勞資雙方在兼顧企業競爭力與勞工權益的前提下，成功建立更健全且透明的工作制度。

興南鑄造廠董事長鄧景銘表示，此次協商過程順利，顯示公司高度重視員工聲音，期盼透過穩定的勞資關係，持續吸引優秀人才、提升企業形象，為公司長遠發展奠定良好基礎。

興南鑄造廠工會理事長陳毅陽也肯定公司展現的善意，並指出團體協約讓勞工權益更具保障性與透明性，未來將持續透過制度化對話機制，打造更安全、合理且友善的職場環境。

勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲表示，肯定勞資雙方在協商過程中展現理性、誠信與高度合作精神。他指出，團體協約並非一蹴可幾，而是長期對話、相互理解與共同努力的成果。在勞動市場快速變動的時代，穩健而透明的勞資關係，已是企業競爭力的重要指標，相信此次協約不僅能保障員工權益，也能讓企業在互信基礎上持續成長，創造勞資雙贏。