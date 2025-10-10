　
地方 地方焦點

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

▲台南市教育局推動美感深耕計畫，各校將閒置角落改造成藝術空間，展現學生創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動美感深耕計畫，各校將閒置角落改造成藝術空間，展現學生創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局推動「113學年度藝術與美感深耕計畫」，鼓勵學校結合在地文化與創新設計，將校園一隅改造成兼具藝術氛圍與教育意義的「美感角落」，今年由安平國中、和順國中、新興國中、東陽國小及安順國小共同參與，各校展現創意巧思與藝術能量，為孩子打造能啟發想像的學習空間。

▲台南市教育局推動美感深耕計畫，各校將閒置角落改造成藝術空間，展現學生創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，美感教育是素養教育的重要核心，不僅讓校園更美麗，也能提升孩子的創造力、感受力與文化認同。他強調，藝術不應只停留在課堂，更要融入生活，讓孩子在日常中培養對美的感知；市府未來也將持續結合社區與家庭力量，讓台南成為充滿美學氛圍的學習城市。

教育局長鄭新輝指出，校園是學習與藝術薰陶的空間。透過跨領域結合與師生共創，不僅培養學生的藝術技法，也讓他們學會欣賞生活中的美感。從建築空間改善、景觀設計到文化再生，每個「美感角落」都承載著孩子的創意與學校的故事。

▲台南市教育局推動美感深耕計畫，各校將閒置角落改造成藝術空間，展現學生創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，參與本次計畫的五所學校各具特色：和順國中以環保永續為核心，運用廢棄課桌椅與老舊窗框，打造花架、座椅與藝術裝飾，讓資源重生。安平國中則以「鼓舞獅樂 校運昌隆」為主題，建置戶外舞台成為多功能藝文空間，供學生展演創作。新興國中以「光美轉角・共融畫室」為亮點，讓普通班與特教班學生攜手設計，打造融合共學的美感空間。東陽國小以「We『Art』 Dong Yang」為主題，透過陶藝、紙漿雕塑與繪畫裝飾校園牆面，融入蜈蚣陣文化，展現地方驕傲。安順國小則將勤儉樓改造成「藝美教室」，學生運用藍晒技法結合「安順囡仔玩台江」課程，將創作轉化為教室掛畫與拼貼裝飾。

▲台南市教育局推動美感深耕計畫，各校將閒置角落改造成藝術空間，展現學生創意成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，這些美感角落讓校園不再只是學習場域，更成為學生創意與心靈的舞台。未來將持續輔導學校深化藝術教育，讓「美感」在台南的每一個轉角都能被看見。

