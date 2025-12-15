「台南健康宇宙城」開展　黃偉哲邀日高校參觀體驗深化台日交流

▲台南市政府舉辦「2025年度國民健康業務成果展」，以「台南健康宇宙城」呈現公共衛生政策成果。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自15日起至12月20日，在永華市政中心二樓中庭廣場舉辦「2025年度國民健康業務成果展」，以「台南健康宇宙城」為主題，透過宇宙與星球意象，呈現台南公共衛生政策的多元樣貌，15日今上午舉辦開幕記者會，適逢日本山形城北高等學校師生修學旅行到訪市府，市長黃偉哲特別邀請師生參觀展覽並實際體驗健康互動設施，現場氣氛熱絡。

黃偉哲表示，此次以「健康宇宙城」為策展主軸，將醫院、社區、衛生所及高齡者、失智者與弱勢族群等健康照護面向，轉化為不同「星球」，讓市民能以輕鬆、有感的方式理解公共衛生政策的重要性，也展現台南推動全民健康照護的長期努力，讓健康不只存在醫院，更融入日常生活。

黃偉哲也指出，日本山形城北高等學校師生此次到訪，實地了解台南公共衛生政策並親身體驗健康活動，對台南留下深刻印象，不僅促進城市交流，也進一步加深台日之間的友好情誼。市府未來將持續推動全齡、全人、全程的健康照護政策，與市民攜手守護健康福祉。

衛生局表示，台南在孕產婦照護、癌症篩檢、長者健康促進及失智友善社區等領域，長年成果亮眼，背後來自醫療院所、37區衛生所及社區志工共同投入。衛生局強調，守護健康不是單一部門的責任，而是全城市共同的使命，希望透過展覽提醒市民，每個生命階段都值得被好好照顧。

衛生局指出，此次成果展以「宇宙＋星球」概念，將複雜的健康政策轉化為生活化、視覺化的探索旅程，現場並結合衛生所、醫療院所與社區單位手作打造的聖誕樹，成為展區亮點之一。此外，會場也設置填問卷換好禮、星球拍照等互動體驗，讓民眾在遊戲中理解健康，誠摯邀請市民走進「台南健康宇宙城」，探索屬於自己的健康星球。

今日開幕活動包括立委林俊憲、陳亭妃服務處代表，以及多位議員服務處代表到場共襄盛舉。