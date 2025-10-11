▲▼ 何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

地方中心／綜合報導

今（11）日總統府副秘書長何志偉前往桃園八德景福宮參與大甲媽到桃園的遶境活動，並親自參與扶神轎祈福儀式後，沿途經過桃園民意代表服務處，與桃園市議員黃瓊惠共同祈福，適逢「國際女孩日」，黃瓊惠議員對談，倡議「女孩自由、自信、被善待」理念。

何志偉副秘書長特別拿出一塊「70%以上純度的黑巧克力」，象徵女性堅定而溫柔的力量，他面露微笑的說：「今天適逢國際女孩日，希望每一位女孩、每一位女性，都能像這塊巧克力一樣，自信地展現自己，也被這個社會好好照顧。」

何志偉表示，推動女性照顧及生理健康等議題仍有許多挑戰待克服，她過去在立法院任職時，也曾推動女性生理用品補助政策，「我認為，女性的健康、教育與尊嚴，同樣重要。至少有三分之一的女孩，仍需要外界更多實質支持。」

黃瓊惠議員則補充，何志偉在立院關心女性女性權益外，政府也陸續推出政策，改善女孩們的成長環境，包括：

HPV疫苗公費化，守護女孩健康；校園環境改善政策，讓女孩活動更自由；跨部會女性教育計畫，鼓勵年輕女性追求夢想；友善公共空間推動方案，讓女孩在國家防線上更安心等措施，並希望透過何志偉在中央提供的協助，中央與地方一起繼續努力，增進台灣女性的福祉。

何志偉則呼應「希望每一項政策都能讓女孩更自由地做自己，我們一起用貼心陪伴女孩成長。」

