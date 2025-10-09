　
地方 地方焦點

台中大甲媽跨區桃園遶境鑽轎腳祈福　警預先規劃交通疏導

▲大甲媽跨區桃園繞境賜福，桃警預先規劃交通疏導。（圖／桃園警分局提供）

▲大甲媽跨區桃園遶境賜福，桃警預先規劃交通疏導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台中大甲鎮瀾宮天上聖母受分靈廟—八德鎮德宮邀請大甲媽北上桃園市繞境賜福，預計11日上午8時啟駕，由桃園區大興路出發，繞行桃園區及八德區各重要道路至晚間於桃園區鎮德宮安座，期間有將近50位里長設置香案迎接遶境隊伍，並安排里民及信眾鑽轎腳祈福。

▲各重要路口均編排人員指揮疏導，並有機動交管哨同仁即時疏導車流排除道路障礙。（圖／桃園警分局提供）

▲各重要路口均編排人員指揮疏導，並有機動交管哨同仁即時疏導車流排除道路障礙。（圖／桃園警分局提供）

另本次遶境活動「五大團」(莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團和太子團)將伴隨媽祖鑾駕巡行街道賜福，隊伍人數約900人。為使本次活動順利圓滿，桃園警察分局事先與主辦單位進行溝通協調，對於繞境期間交通疏導及安全維護等事項進行充分討論，各重要路口均編排人員指揮疏導，並有機動交管哨同仁即時疏導車流排除道路障礙，各里志工、守望相助隊及義交隊員，將協助共同執勤，請民眾配合指揮疏導，讓本次宗教盛事能圓滿完成。

活動遶境路線如下：
大興路會稽國中上午8時集合出發→左轉興一街→右轉興二街→左轉興一街1巷→左轉興一街→右轉大興路→下股土地公廟(8:00)→右轉大業路→左轉向善街→右轉春日路→左轉南通路→聖母宮(9:00)→左轉南平路→左轉新埔六街→左轉大興西路→右轉經國路→右轉慈文路→左轉民生路→永燈祠(10:30)→右轉民光路→左轉正康二街→清水巖(11:00)→右轉中正一街→左轉永樂街→右轉北興街→鎮北祠→左轉民權路→文昌宮→左轉中華路→左轉中正路→桃園大廟景福宮(12:00午餐休息約30分鐘。

左轉中山路→天德祠→元德宮→桃園城隍廟(西廟)(13:00)→左轉三民路三段→慈護宮(13:30)→出牌樓右轉→三民陸橋→右轉建國路→左轉漢中路→左轉德壽街→右轉介壽路→右轉力行路→大福祠→左轉大福街→玄靈高上帝祖廟(14:30)→右轉大明街→左轉公園路→直行福國北街→龍山寺→閩臺宮(15:00)→左轉永固街→左轉建國路→右轉同和路→左轉金和路→右轉大和路530巷→大和福安宮(15:30)→右轉文昌街111巷→右轉文昌街→左轉文昌街70巷→右轉建國路972巷→左轉建國路→左轉建國路772巷→福永宮(16:00)→右轉介壽路二段252巷71弄→左轉介壽路二段252巷72弄→左轉介壽路二段364巷→右轉介壽路二段→豐田汽車→右轉介壽路二段490巷→麻園福德宮(16:30)→迴轉→右轉介壽路二段→中台橡膠→右轉介壽路二段802巷→瑞泰福德祠(17:30)→迴轉→右轉介壽路二段→左轉介壽路二段973巷→瑞發宮(18:00)→左轉興豐路825巷→左轉介壽路二段951巷→右轉介壽路二段933巷42弄→瑞泰宮(18:30)→右轉介壽路二段901巷→左轉介壽路二段901巷49弄→桃園市政府消防局八德分隊→左轉介壽路二段685巷→右轉介壽路二段→左轉巧克力街→回鑾桃園鎮德宮(19:30)舉行安座圓滿大吉。

