酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

▲台南市安平區清晨發生酒駕追撞事故，垃圾車作業時遭自小客車撞擊，造成23歲清潔隊員不幸殉職，警方加強酒駕取締。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對16日上午發生酒後駕車追撞垃圾車，造成23歲清潔隊員不幸殉職的重大事故，台南市長黃偉哲表達深切哀痛，並嚴厲譴責酒駕行為，要求警方全面強化取締力道，對酒駕違法行為一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸。

台南市警察局長林國清指出，警方自2025年11月至2026年1月期間，已規劃全面強化酒駕取締勤務，針對易肇事路段、時段及高風險族群加強執法。然而，即便在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死憾事，顯示酒駕問題仍不容鬆懈。

林國清局長強調，警方後續將持續加強取締與宣導並行，從飲酒場所、行為模式及肇事熱點進行溯源分析，強勢執法、刨根究底，從源頭根除「醉」犯，防止悲劇一再重演。

市警局呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，不僅是守法，更是對自己與他人生命的基本尊重。

市警局也指出，根據統計資料顯示，取締酒駕次數增加，事故及傷亡人數呈現下降趨勢。2025年1至11月止，警方共取締酒駕4611件，酒駕事故較去年同期減少7.9％，傷亡人數減少4.5％，顯示持續高強度執法已產生實質效果，警方將持續不間斷執行，以確保市民用路安全。

警方指出，酒後駕車已構成《刑法》第185條之3公共危險罪，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，或血液酒精濃度達0.05%以上，即屬犯罪行為，可處三年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。若酒後駕車因而肇事致人於死，依《刑法》第185條之3第3項規定，最重可處一年以上、七年以下有期徒刑，並得併科罰金；另因本案涉及他人死亡結果，亦可能同時觸犯《刑法》第276條過失致死罪，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或罰金，實際適用罪責與刑度，將由檢警依調查結果及法院審理判斷。

警方強調，酒駕行為不僅面臨刑事責任，亦將依《道路交通管理處罰條例》處以高額罰鍰、吊扣或吊銷駕照，並須負擔民、刑事賠償責任，代價極為沉重，切勿心存僥倖。