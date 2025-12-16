噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

▲噍吧哖文化園區淺山故事館旁驚現公仔裝置「糖甘」，為園區十週年展覽暖身登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

噍吧哖文化園區16日出現「神秘生物體」引發民眾側目，只見淺山故事館旁突現一隻造型奇特的公仔裝置，讓不少遊客駐足圍觀，原來這並非不明生物，而是園區為迎接十週年展覽開幕，提前曝光的全新公仔裝置—「糖甘」，也為本週末（12／20）即將登場的「百年拾光‧山城啟幕」活動揭開序幕。

隨著「糖甘」現身，噍吧哖文化園區也將於12月20日同步推出兩檔全新常設展覽，分別為「勇闖噍吧哖事件」與「玉井製造─玉井三大產業」，象徵園區營運邁入新階段，邀請民眾重新走進臺南山城，認識地方百年紋理。

文化局長黃雅玲表示，「糖甘」外型取自糖結晶意象，角色原型則來自早年糖鐵時期的地方記憶。過去五分車運送甘蔗時，常有調皮孩童偷抽甘蔗，被司機或保警氣得大罵「猴囡仔」，而「糖甘」的設定，正是偷抽甘蔗後，背著白甘蔗、奮力往上爬躲藏的模樣。這段帶點頑皮的故事，是許多老一輩居民共同的童年記憶，也透過幽默詮釋，呈現玉井人百年來冒險犯難、勇敢生活的精神。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，噍吧哖文化園區原址為玉井糖廠腹地，歷經1915年噍吧哖事件等重要歷史節點，見證地方產業與社會變遷。園區定位為探索玉井地方紋理的入口大廳，而「糖甘」的登場，不僅象徵百年土地孕育出的守護神，也希望以跨世代、無年齡門檻的想像語言，引導民眾對地方產業與歷史產生好奇，未來「糖甘」也將成為園區現場大使，陪伴旅人聽見玉井的故事。

噍吧哖文化園區補充，本次十週年推出的雙展覽中，「勇闖噍吧哖事件」將重新梳理1915年噍吧哖事件的歷史脈絡；「玉井製造─玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果三大產業切入，帶領民眾認識玉井從工業重鎮轉型為農業與文化聚落的歷程。園區誠摯邀請民眾於12月20、21日走訪噍吧哖文化園區，感受屬於台南山城的年度文化盛會。