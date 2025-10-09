桃園《月圓越深情》秋節演唱會　穿國服+提燈籠…洋溢越南元素

▲台灣新住民國際城市文化交流協會理事長楊慧青（左）主辦《月圓越深情》秋節演唱會。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣新住民國際城市文化交流協會理事長楊慧青8日表示，桃園新住民人口近7萬人，其中越配幾佔2萬人，加上為數不少的越籍移工，桃園充滿著濃厚越南元素，為解在桃園的越南配偶和越籍移工鄉愁，該會邀請越南歌星於秋節來台演出，吸引許多越配穿著越南服參加，氣氛溫馨。

楊慧青說，這場「《月圓越深情》—在星月與歌聲中想你」演唱會，於5日晚間，在桃園區南昌森林運動公園展開，現場湧入逾千名民眾與新住民朋友，在草地與燈海間共賞明月、共唱團圓，展現桃園多元文化的溫度與包容。

▲桃園《月圓越深情》秋節演唱會。（圖／協會提供）

總統府副秘書長何志偉、桃園市文化局副局長唐連城、立法委員萬美玲、新住民立委麥玉珍、台灣新住民黨主席范美蓉、市議員于北辰、春日里里長簡郁陞等人士陸續到場，共同點亮象徵團圓的越南燈籠，並在滿月之下與越南歌手及新住民代表攜手合唱〈月亮代表我的心〉。

▲總統府副秘書長何志偉(前排右二) 出席桃園《月圓越深情》秋節演唱會。（圖／協會提供）

活動以「團圓」與「思念」為主軸，融合越南與台灣中秋文化特色。除了越南知名歌手的深情演唱，更特別安排歌中劇〈孝與情〉，描繪越南新住民女性遠嫁來台，從初到異鄉的艱辛，到在生活與家庭中找到歸屬與希望的故事。劇中情節以歌聲串起親情與鄉愁，感動現場無數觀眾。

▲龍潭區乳姑山上烤肉歡唱。（圖／協會提供）

園區同步開放「月光市集」與「祈福燈籠牆」，集結越南與台灣特色美食、手作與文創攤位，讓民眾在月下悠遊，體驗跨文化的浪漫節慶氛圍。翌日中秋節在主辦單位安排下，來台的越南歌星們，前往龍潭區乳姑山上烤肉歡唱，眺望桃園美麗夜景。