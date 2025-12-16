　
政治

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

▲▼壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

有意角逐台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（16日）晚間在臉書發文，正式宣示其「陽光政治」主張，強調未來選舉不再接受任何企業捐款，只收電子政治獻金，希望讓每一位市民都成為他的「股東」。他直言，台灣民主正面臨金權政治侵蝕，政治人物與金流糾葛，已嚴重傷害民眾對政治的信任。

吳怡農在文中提及近日引發高度關注的京華城案，指出檢察官在接受媒體訪問時轉述，時任台北市副市長彭振聲曾憂心「怕案子不過，影響市長的財團支持」，並呼籲「不要再有下一個不公平的京華城案」。他藉此批評，表面上一人一票的民主制度，實際上卻出現「有些人的票更能影響決策」的現象。

吳怡農直指，當前台灣社會已形成「USB金流、Excel Pay」的政治文化，不僅讓民眾對政治失去信任，更可怕的是社會逐漸習以為常。他強調，自己從踏入政壇開始，就承諾「每次參選都要進步」，而進步必須從最基本的守法做起。

吳怡農回顧過往兩次參選經驗指出，首次參選時只收取可開立收據的政治獻金、沒有暗帳，並遵守《政治獻金法》；第二次參選則不設置競選看板，配合台北市議會通過的《競選廣告物管理自治條例》。他表示，接下來若作為首都市長參選人，將進一步拒收企業捐款、全面採用電子捐款，讓所有金流都可被檢驗。

吳怡農也公開呼籲其他候選人不分黨派，一同承諾不收企業捐款，並點名台北市長蔣萬安，除應落實競選廣告物管理規範外，也應承諾拒絕企業捐款，此舉對候選人而言是「巨大的一步」，但唯有逐步改變選舉文化，台灣的民主才能更陽光、公開，市府也才能在沒有財團金主的情況下，真正全力為市民服務。

淫公公2度性侵媳婦...還「代簽」墮胎同意書遭判刑　她已含恨
快訊／新北男拔刀猛刺路人　血噴滿地
小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳
台中七期豪宅法拍　底價剩3字頭
日本遊客來台　「落地台灣機場」秒遭詐騙

相關新聞

即／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

即／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城等案將從11日起，進入一審最後辯論程序，柯聲請全程Live法庭直播，台北地院合議庭僅准許宣判後5天內錄影轉播，10日向北院遞狀起抗告，北院將柯的抗告送交高院審理，高院今（12）日裁定駁回。

蔣萬安就職三週年　政績影片第一支是「它」

蔣萬安就職三週年　政績影片第一支是「它」

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

秀出選舉明細！陳佩琪怒轟檢方把柯黑當證據

秀出選舉明細！陳佩琪怒轟檢方把柯黑當證據

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

