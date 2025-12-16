吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

有意角逐台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（16日）晚間在臉書發文，正式宣示其「陽光政治」主張，強調未來選舉不再接受任何企業捐款，只收電子政治獻金，希望讓每一位市民都成為他的「股東」。他直言，台灣民主正面臨金權政治侵蝕，政治人物與金流糾葛，已嚴重傷害民眾對政治的信任。

吳怡農在文中提及近日引發高度關注的京華城案，指出檢察官在接受媒體訪問時轉述，時任台北市副市長彭振聲曾憂心「怕案子不過，影響市長的財團支持」，並呼籲「不要再有下一個不公平的京華城案」。他藉此批評，表面上一人一票的民主制度，實際上卻出現「有些人的票更能影響決策」的現象。

吳怡農直指，當前台灣社會已形成「USB金流、Excel Pay」的政治文化，不僅讓民眾對政治失去信任，更可怕的是社會逐漸習以為常。他強調，自己從踏入政壇開始，就承諾「每次參選都要進步」，而進步必須從最基本的守法做起。

吳怡農回顧過往兩次參選經驗指出，首次參選時只收取可開立收據的政治獻金、沒有暗帳，並遵守《政治獻金法》；第二次參選則不設置競選看板，配合台北市議會通過的《競選廣告物管理自治條例》。他表示，接下來若作為首都市長參選人，將進一步拒收企業捐款、全面採用電子捐款，讓所有金流都可被檢驗。

吳怡農也公開呼籲其他候選人不分黨派，一同承諾不收企業捐款，並點名台北市長蔣萬安，除應落實競選廣告物管理規範外，也應承諾拒絕企業捐款，此舉對候選人而言是「巨大的一步」，但唯有逐步改變選舉文化，台灣的民主才能更陽光、公開，市府也才能在沒有財團金主的情況下，真正全力為市民服務。