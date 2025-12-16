　
地方 地方焦點

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

記者林東良／台南報導

用設計回應生活，用創意解決問題。崑山科技大學視覺傳達設計系在美國「2025 International Design Awards（IDA）國際設計獎」中大放異彩，競賽結果於本月11日公布，崑大視傳系在蔡銘君、曾薰誼、呂裕文、張聰賢等老師指導下，學生作品共勇奪3金1銀2銅3項榮譽獎，以生活觀察為創作起點，展現台灣設計教育的國際競爭力。

美國IDA國際設計獎創立於2007年，涵蓋建築、室內、產品、時尚、形象等五大設計領域，每年吸引來自全球70多個國家、數千件作品參賽，被視為國際設計界重要指標之一。本屆賽事中，崑大視傳系多件作品從全球競爭者中脫穎而出，成果亮眼。

其中，由蔡銘君老師指導李昀庭、李茗富、陳昶任、方予岑創作的《RESTORA》，結合摺紙概念與產品設計，打造可凹折的「座椅背包」，靈感來自學生觀察家中長輩外出休息不便的生活情境，成功將關懷轉化為可實際使用的設計，榮獲時尚類包款設計金獎。同樣由蔡銘君老師指導的《Heal-Aid》，則從拐杖使用者的真實經驗出發，設計可搭配輔具的隨行包款，打破輔具僅是功能物件的刻板印象，獲得時尚類包款設計銅獎。

此外，《Fading Edifices》以立體書形式記錄香港都市更新下逐漸消逝的人文記憶；《MOL COLOR》將生活中常見黴菌色彩轉化為獨特色票系統；以及產學合作成果《ACCESS MOTOR Branding》，皆獲評審肯定，拿下最佳榮譽獎。蔡銘君老師表示，教學中始終鼓勵學生觀察生活、理解社會，用設計提出回應，這次成果正是最好的驗證。

曾薰誼老師指導的多件平面設計作品同樣表現亮眼，《Sin and Virtue, Their Joy》以插畫結合立體書呈現七原罪的性格特質，獲得平面類藝術表現設計金獎；《Kun Shan Monster》以校園迎新活動為題，打造專屬漫畫角色，拿下平面類書籍設計金獎；《The General Obeys the Order》則融合傳統與流行視覺語彙，榮獲平面類唱片封面設計銀獎。

另外，由呂裕文、張聰賢老師指導蘇玟甄創作的《Good Morni MIT》，以山椒魚為主題設計活動主視覺，成功塑造鮮明識別形象，獲得平面類活動主視覺設計銅獎。

創意媒體學院長暨視傳系主任邱國峻表示，崑大視傳系在專業養成上，除重視技術訓練，更強調設計的人文關懷與社會責任，讓作品不只是商品，而是能回應社會需求的專業成果。此次在IDA國際設計獎獲得9項殊榮，也再次證明透過完善教學資源與師生共同投入，台灣設計同樣能在國際舞台發光。

