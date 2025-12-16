奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南安平區16日上午發生酒駕奪命車禍，釀成1死1傷悲劇，肇事的48歲鄭姓賓士車駕駛酒駕上路，高速衝撞定點收垃圾的垃圾車，當場撞擊無辜的23歲陳姓女清潔員，隨著案情曝光，鄭男身分也隨之起底，確認為安平地區小有名氣的鹽酥鴨業者。

警方表示，事發於上午8時9分，垃圾車在慶平路進行作業時，陳女為了確認是否有民眾誤丟回收物走到車尾查看，未料就在短短3秒內遭後方賓士小客車高速追撞，陳女當場被夾困於垃圾車尾與小客車間，警消到場時已明顯死亡。監視器與行車紀錄器畫面顯示，陳女原本在車旁協助清運，短短數秒內即遭撞擊，血跡甚至噴濺到汽車引擎蓋，畫面相當駭人，當時駕駛垃圾車的男友目睹全程，情緒崩潰，卻只能眼睜睜看著摯愛喪命。

▲垃圾車作業時遭後方賓士追撞，23歲女清潔員當場死亡。（圖／記者林東良翻攝）

肇事的鄭姓男子則因車頭嚴重毀損受困車內，經破壞車體後脫困送醫，僅受擦挫傷。警方指出，鄭男酒測值高達0.95嚴重超標，已涉及公共危險及過失致死罪嫌，將報請檢察官相驗釐清肇因。事發後有民眾認出，肇事的鄭男是在安平區某間派出所旁開鹽酥鴨店的老闆，主打獨家中藥熟成入味，更是上過美食節目，如今卻酒駕上路撞死無辜的女清潔員，令家屬難以接受。

▲▼肇事男(上圖左二)身分遭起底，是安平區一家鹽酥鴨店老闆。（圖／翻攝自Facebook）

