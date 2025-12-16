推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

▲台南市長黃偉哲前往崇學國小，與學童一同享用以在地台灣鯛入菜的校園午餐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極推動「吃在地、惜食材、愛地球」行動，將永續理念融入校園午餐政策，鼓勵學校選用在地優質食材入菜，深化惜食教育並降低廚餘量，市長黃偉哲今（16）日上午偕同教育局長鄭新輝前往崇學國小，與學童共進午餐，並聆聽學校及營養師介紹被譽為「台南在地之光」的台灣鯛。

黃偉哲表示，台南擁有全台最完整且多元的農、漁、畜產業基礎，從產地到餐桌與市民生活緊密相連，市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛鄉土」為核心精神推動食農教育。臺灣鯛是臺南重要養殖漁產，品質佳、營養價值高，鼓勵學校多加運用，不僅支持在地漁民，也讓孩子吃得新鮮、安全又健康。

黃偉哲市長也指出，市府同步推動校園惜食措施，透過即時供餐量調節、菜色優化與光盤行動，全市午餐廚餘累計減量達18.8％，已遠超過本學期原訂目標，顯示惜食教育已逐步在校園落實。未來將持續深化食材在地化、菜色多元化與飲食環境教育，讓孩子從日常餐桌中學會尊重食物、愛護土地。

教育局長鄭新輝表示，學校營養師依教育部規範設計均衡菜單，每月至少提供兩次魚類或海鮮，並優先選用當季在地食材，鼓勵學校多納入臺南在地漁產，如虱目魚、臺灣鯛等，搭配營養教育宣導，讓學生在用餐過程中建立正確飲食觀念，同時提升菜色可口度、增加食用率，進而有效降低廚餘。

崇學國小校長洪榮進指出，學校午餐兼顧營養均衡與低碳理念，從菜單控管、提升食慾、合理供餐與惜食教育四大面向進行規劃。營養師鄭佩筑補充，今日菜單包含蒲燒鯛魚、蕃茄豆腐粉絲煲、有機時蔬、玉米排骨湯，水果則選用臺南在地哈密瓜，讓孩子在享用美味的同時，也能透過飲食認識家鄉、認同在地。