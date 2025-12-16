　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲醫檢師抽完血以後，將患者騙進檢體冷凍室伸狼爪。（示意圖／取自librestock網站）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿翔（化名）到三軍總醫院就診，沒想到抽血結束後，醫檢師阿勇（化名）竟要求阿翔進入檢體冷凍室，藉口「舒緩按摩」實施侵犯，還假冒醫師身分討要電話。士林地院簡易庭審理後，依照對受照護之人利用機會猥褻罪，判阿勇5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿翔2024年10月間到三軍總醫院的血液腫瘤科就診，當天下午在醫師的指示下前往抽血室，由醫檢師阿勇進行抽血。

怎料抽完血以後，阿翔人在走廊休息，阿勇卻突然將人叫進檢體冷凍室內，接著又藉口「按摩紓緩」，對阿翔實施侵犯。

由於當下被弄痛，阿翔立即表明要回診間看診，沒想到阿勇仍舊不死心，還假冒醫師的身分撥打電話，向阿翔的女兒索要阿翔的電話。

士林地院簡易庭法官審理後認定，阿勇未能尊重他人性自主權，利用從事醫檢工作的機會，對受照護的對象實施猥褻行為，行為並不可取。不過考量阿勇沒有前科紀錄、犯後坦承犯行，且已與阿翔和解、也賠償了損害，最終依照對受照護之人利用機會猥褻罪，判處5個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並須接受2場法治教育。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫公公2度性侵媳婦...還「代簽」墮胎同意書遭判刑　她已含恨
快訊／新北男拔刀猛刺路人　血噴滿地
小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳
台中七期豪宅法拍　底價剩3字頭
日本遊客來台　「落地台灣機場」秒遭詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／賓士酒駕男撞死23歲清潔員　檢方聲請羈押

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底重傷亡

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／賓士酒駕男撞死23歲清潔員　檢方聲請羈押

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底重傷亡

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

伊林藝人璽皓率團曼谷比賽　高空馬戲競賽勇奪1金3銀

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

【最溫柔的守護】新竹警察默默護送孩子過馬路　暖到網友眼眶濕濕的QQ

社會熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」亡

即／張宏年辭世　檢察官將解剖釐清死因

北市公車碰撞單車騎士　1女重傷亡

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

更多熱門

相關新聞

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

遭3打1反擊竟釀雙殺亡　清潔隊員重判24年定讞

台北市清潔隊員王姓男子，與同為隊員的高姓男子鬧翻，高男於2023年11月間，找了2名友人前來找王男談判，最後發生口角，王男在3打1的情況下，反持刀將對方2人殺死。一審國民法官將王男重判24年，二審高等法院也維持，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

海軍上兵營區賭博　手機下注玩「百家樂」被抓包

海軍上兵營區賭博　手機下注玩「百家樂」被抓包

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

和平前區長林建堂貪污　判刑6年6月定讞

和平前區長林建堂貪污　判刑6年6月定讞

關鍵字：

醫檢師猥褻案三軍總醫院判刑冷凍室

讀者迴響

熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面