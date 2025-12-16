變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

▲醫檢師抽完血以後，將患者騙進檢體冷凍室伸狼爪。（示意圖／取自librestock網站）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿翔（化名）到三軍總醫院就診，沒想到抽血結束後，醫檢師阿勇（化名）竟要求阿翔進入檢體冷凍室，藉口「舒緩按摩」實施侵犯，還假冒醫師身分討要電話。士林地院簡易庭審理後，依照對受照護之人利用機會猥褻罪，判阿勇5個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿翔2024年10月間到三軍總醫院的血液腫瘤科就診，當天下午在醫師的指示下前往抽血室，由醫檢師阿勇進行抽血。

怎料抽完血以後，阿翔人在走廊休息，阿勇卻突然將人叫進檢體冷凍室內，接著又藉口「按摩紓緩」，對阿翔實施侵犯。

由於當下被弄痛，阿翔立即表明要回診間看診，沒想到阿勇仍舊不死心，還假冒醫師的身分撥打電話，向阿翔的女兒索要阿翔的電話。

士林地院簡易庭法官審理後認定，阿勇未能尊重他人性自主權，利用從事醫檢工作的機會，對受照護的對象實施猥褻行為，行為並不可取。不過考量阿勇沒有前科紀錄、犯後坦承犯行，且已與阿翔和解、也賠償了損害，最終依照對受照護之人利用機會猥褻罪，判處5個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，並須接受2場法治教育。