淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子在丈夫入獄後，全家經濟仰賴公公支援，未料公公竟兩度對她伸狼爪，甚至導致她懷孕。更離譜的是，公公還陪同媳婦墮胎，並在同意書上偽簽兒子姓名、加註「願負法律責任」，企圖掩飾犯行。案件經法院審理，公公辯稱是因媳婦外遇才報復，但法官不予採信，最終依兩個「利用權勢性交罪」判處應執行1年6月徒刑。遺憾的是，受害媳婦已過世，未能親眼見到正義實現。

根據判決書，化名小莉的女子於2017年結婚，與丈夫育有兩名子女，並與公公同住。由於小莉沒有固定收入，而丈夫又於2018年及2020年兩度入獄服刑，家中經濟幾乎全靠公公支應。沒想到，這樣的依附關係，卻讓小莉陷入險境。

2022年2月，公公趁家中無人，在住處性侵小莉得逞。同年4月，小莉發現自己懷孕五週，決定人工流產。令人震驚的是，公公不僅陪同她就醫，還在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」偽簽兒子的姓名，並加註「願意負法律責任」字樣，企圖營造是丈夫同意墮胎的假象。小莉的丈夫後來出庭證實，自己對懷孕與墮胎一事完全不知情，也未授權父親簽名。

墮胎後六個月，即2022年10月，公公再度闖入小莉房間性侵。過程中，年幼孫女敲門詢問「為什麼鎖門」，他才被迫停止。小莉身心嚴重受創，出現憂鬱、自殘等行為，最後只能帶著兩名子女逃離住處，向屏東的友人求助並報警。

法院審理時，公公全盤否認犯行，辯稱小莉是因為外遇懷孕，自己是「怕在村裡被說閒話」才陪她去墮胎；甚至反控小莉是因他阻止她與其他男人來往，才挾怨報復。但法官檢視事證後，認為其說詞前後矛盾、不合常理，未予採信。

小莉的丈夫在庭上陳述，服刑期間妻子每月都會來探視，曾透露遭公公騷擾，2022年下半年更發現她精神狀態明顯異常。直到2023年3月，父親突然到監所告知「妻子已經過世」，他才知道妻子曾被迫墮胎，可能因此鬱鬱而終，等不到正義來臨。

法官審理後指出，公公利用家庭經濟支柱的權勢地位，兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至導致懷孕墮胎，惡性非輕。且犯後始終否認，未見悔意，因此就兩次犯行各判處有期徒刑一年，合併應執行一年六個月。

