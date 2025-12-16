　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女子遭公公2度性侵強逼墮胎含恨死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子在丈夫入獄後，全家經濟仰賴公公支援，未料公公竟兩度對她伸狼爪，甚至導致她懷孕。更離譜的是，公公還陪同媳婦墮胎，並在同意書上偽簽兒子姓名、加註「願負法律責任」，企圖掩飾犯行。案件經法院審理，公公辯稱是因媳婦外遇才報復，但法官不予採信，最終依兩個「利用權勢性交罪」判處應執行1年6月徒刑。遺憾的是，受害媳婦已過世，未能親眼見到正義實現。

根據判決書，化名小莉的女子於2017年結婚，與丈夫育有兩名子女，並與公公同住。由於小莉沒有固定收入，而丈夫又於2018年及2020年兩度入獄服刑，家中經濟幾乎全靠公公支應。沒想到，這樣的依附關係，卻讓小莉陷入險境。

2022年2月，公公趁家中無人，在住處性侵小莉得逞。同年4月，小莉發現自己懷孕五週，決定人工流產。令人震驚的是，公公不僅陪同她就醫，還在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」偽簽兒子的姓名，並加註「願意負法律責任」字樣，企圖營造是丈夫同意墮胎的假象。小莉的丈夫後來出庭證實，自己對懷孕與墮胎一事完全不知情，也未授權父親簽名。

墮胎後六個月，即2022年10月，公公再度闖入小莉房間性侵。過程中，年幼孫女敲門詢問「為什麼鎖門」，他才被迫停止。小莉身心嚴重受創，出現憂鬱、自殘等行為，最後只能帶著兩名子女逃離住處，向屏東的友人求助並報警。

法院審理時，公公全盤否認犯行，辯稱小莉是因為外遇懷孕，自己是「怕在村裡被說閒話」才陪她去墮胎；甚至反控小莉是因他阻止她與其他男人來往，才挾怨報復。但法官檢視事證後，認為其說詞前後矛盾、不合常理，未予採信。

小莉的丈夫在庭上陳述，服刑期間妻子每月都會來探視，曾透露遭公公騷擾，2022年下半年更發現她精神狀態明顯異常。直到2023年3月，父親突然到監所告知「妻子已經過世」，他才知道妻子曾被迫墮胎，可能因此鬱鬱而終，等不到正義來臨。

法官審理後指出，公公利用家庭經濟支柱的權勢地位，兩度性侵媳婦，造成被害人身心嚴重創傷，甚至導致懷孕墮胎，惡性非輕。且犯後始終否認，未見悔意，因此就兩次犯行各判處有期徒刑一年，合併應執行一年六個月。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫公公2度性侵媳婦...還「代簽」墮胎同意書遭判刑　她已含恨
快訊／新北男拔刀猛刺路人　血噴滿地
小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳
台中七期豪宅法拍　底價剩3字頭
日本遊客來台　「落地台灣機場」秒遭詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／賓士酒駕男撞死23歲清潔員　檢方聲請羈押

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底重傷亡

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／賓士酒駕男撞死23歲清潔員　檢方聲請羈押

快訊／北市公車碰撞單車騎士　1女受困車底重傷亡

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

錯過末班車！斗南華山派出所警員送暖　助5山友搭車返家

快訊／台南23歲女遭酒駕撞死！賓士男一度昏睡無法偵訊　相驗結果曝

全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

伊林藝人璽皓率團曼谷比賽　高空馬戲競賽勇奪1金3銀

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

【這聖誕老公公不一樣】中央大學發歐趴糖　雪橇上的竟然是校長！

社會熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」亡

即／張宏年辭世　檢察官將解剖釐清死因

北市公車碰撞單車騎士　1女重傷亡

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

更多熱門

相關新聞

國道釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

國道釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

國道1號北上彰化系統交流道附近，昨(15日)上午，發生一起驚險的交通事故。一輛滿載鐵釘的大貨車，因貨物綑綁不牢，導致兩箱鐵釘散落外側車道，瞬間讓路面佈滿「釘子地雷」。後方車輛閃避不及，輪胎紛紛中招，宛如上演現實版的「破胎驚魂記」。

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

閃婚陸妻卻形單影隻26年　人夫心碎斬斷幽靈婚姻

閃婚陸妻卻形單影隻26年　人夫心碎斬斷幽靈婚姻

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

關鍵字：

彰化公公墮胎判決性交

讀者迴響

熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面