公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

▲可查詢餘額，又可替悠遊聯名卡自動加值。（圖／翻攝桃園市政府交通局）



網搜小組／劉維榛報導

若不方便拿手機查詢餘額，桃園智慧站牌有隱藏功能！一名網友驚奇直呼，他好奇把聯名悠遊卡靠近站牌的感應處，意外發現可查餘額，還可以幫忙加值金額，「剩我不知道站牌有這個功能嗎？」文章曝光後，引來網友熱議，「長知識了」、「很方便」。

一名網友在Threads表示，最近他搭公車時，發現路邊站牌有一個又酷又實用的新功能，悠遊卡一靠近機台感應區，螢幕就會顯示餘額，原PO感到十分新奇，接著笑虧「剩我不知道站牌有這個功能嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「太酷了吧，這要怎麼儲值」、「我是I人，無法接受字放這麼大，讓大家都看到我的餘額」、「這是桃園限定」、「很方便」、「長知識了」、「只有悠遊信用聯名卡才有自動加值」、「用手機不就好了，多此一舉，除非沒有手機的老人家」。原PO也在留言串補充，這機台位在八德興豐路上，其實很多地方都有，他也不知如何儲值，因為當時是自動加值。

事實上，桃園市政府廣設智慧站牌，它具有「悠遊聯名卡自動加值」的功能，只要卡片餘額低於100元，系統就會自動從綁定帳戶加值500元，不但能應急餘額不夠的問題，也不必煩惱沒地方加值。