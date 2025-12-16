深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

▲斗六慈濟醫院簡瑞騰院長、慈濟志工陳春菊分獲雲林醫療服務奉獻獎及全人關懷典範獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府衛生局舉行「第五屆慈愛雲林醫療奉獻獎」頒獎典禮，長年深耕偏鄉醫療的斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，獲頒「醫療服務奉獻獎」，而投入雲林人醫會服務逾二十年的志工陳春菊，則榮獲「全人關懷典範獎」。兩人分別在臨床醫療與社區關懷的不同位置，讓偏鄉照護多了一份穩定與溫度。

行醫30餘年的簡瑞騰，醫師生涯橫跨花蓮慈濟醫院、竹山秀傳醫院，2000年回到雲林大林後，先後擔任大林慈濟醫院副院長，並於2019年接下斗六慈濟醫院院長一職。接任之初，斗六慈院仍以診所型態運作，門診、病房與手術能量有限，地方居民遇到重大疾病，往往得長途轉診。

他理解偏鄉醫療落差帶來的不安，帶領團隊逐步擴建門診、病房與手術室，讓原本規模不大的醫療據點，發展成能提供完整照護的社區醫院，走出「小而專」的定位。在臨床現場，他長期投入脊椎與關節手術，改善許多病人的生活品質。

曾有七旬農夫因多年駝背彎腰，術後終於能再次挺直身軀；也有美容師因頸椎壓迫長期頭痛、眩暈，在手術後重返工作。來自各地的退化性關節炎患者，在人工關節置換後，重新找回行走的自在。這些病人故事，成為他持續留在地方行醫的動力。

走出醫院，是簡瑞騰另一個熟悉的場景。他結合縣府資源與慈濟志工，推動社區健康篩檢與衛教活動，讓不少鄉親在地就能完成檢查；也多次帶領同仁深入弱勢家庭，協助整理居住環境。淨灘行動、國際義診與社區關懷中，都能見到他與志工並肩的身影。

同樣長年守在第一線的，還有慈濟雲林人醫會幹事陳春菊。她自1999年加入慈濟，2004四年起全心投入人醫會服務，至今已超過21年。她熟悉每一條往診路線與每一位長者的狀況，每月帶領醫護志工到各地巡診，並定期走進古坑桂林的「無醫村」，兩個月一次的義診，從醫師聯繫、藥品準備到行程安排，全由她一手打理。

疫情三級警戒期間，義診暫停，她仍安排藥品送到病患家中，確保慢性病治療不中斷；也曾長時間陪伴癌末病人與家屬，直到生命最後一刻。平日裡，陳春菊也在斗六慈濟醫院擔任醫療志工，協助引導動線、安撫情緒，成為醫護與病家之間的重要橋梁。她的投入，也吸引更多在地醫護加入人醫會，讓偏鄉服務得以延續。

「慈愛雲林醫療奉獻獎」旨在表揚長期投入基層與偏鄉醫療的工作者。簡瑞騰以專業醫術穩住地方醫療量能，陳春菊則以耐心與陪伴補足制度之外的空白。兩人的身影，映照出雲林醫療現場最踏實、也最溫暖的一面。