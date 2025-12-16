AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續以「AI智慧 × 青年行動」為核心，推動市政治理全面升級，市府研究發展考核委員會指出，從一線為民服務到整體市政策略規劃，透過制度化、系統化與數據化治理，確保重大政策有效落實，實踐市長黃偉哲「市政做得更好、市民過得更好」的施政願景，並為2026年奠定更成熟的治理基礎。

黃偉哲市長上任後推動「青年好創業、好就業、好成家」三好政策，包含提高青年就業貸款額度並補貼前兩年利息、首創公部門實習與非暑期工讀制度、提供實習津貼等措施；在居住面向，首批自建「小東宜居社宅」即將招租，持續為青年打造能在台南實現人生規劃的友善環境。

研考會主委王效文表示，2025年市府在AI試驗導入、重大施政智慧化管控及青年政策行動方案上均有具體成果。展望2026年，市府將深化AI治理與跨域整合，串聯「大南方新矽谷」科技S廊帶，留住人才，也留住城市未來，實現南部共好的治理藍圖。

在為民服務面向，研考會以跨域整合思維推動市政創新，今年國發會第8屆「政府服務獎」中，台南市府由民政局與交通局奪下2項大獎，七年來累計12個機關獲獎，獲獎數穩居全國第一。作為市民溝通橋梁的「1999市民服務平台」，2025年服務量約24萬件，滿意度高達97%，並導入AI客服驗證與知識庫系統，協助話務人員即時精準回應民意。

統計顯示，2025年市府列管民眾陳情與建議案件近14萬件，依限結案率達95%，市民最關注議題以噪音、路面清理及占用道路為主。丹娜絲颱風災後，市府也透過一站式整合服務平台，提供屋損、車損及安遷救助線上申辦，2026年將再導入智慧客服，持續強化災後服務量能。

在重大建設管考方面，研考會建置多目標智慧管理系統，整合進度、預算與成果控管，自2019年至2025年列管重大與前瞻建設計畫1,754案，核定經費逾1,634億元，重大建設完工率達68%，前瞻基礎建設完工率更高達92%。此外，台南市一般性補助款基本設施考核，自2022至2025年連續四年蟬聯全國第一。

青年參與治理則成為市政新亮點。研考會於2025年成立「台南青年策略聯盟」，整合14所大專校院資源，打造政策孵化平台，並首度推出「青年公共參與行動計畫」，促成包括風災重建討論、部落女性聲音紀錄、失智照護App及「ATM提款防詐警示系統」等行動提案。其中防詐提案與市府既有AI防詐機制相互呼應，相關概念亦獲中央金管會研議推動，展現台南治理經驗的示範效應。

在區域合作方面，市府透過「南方治理平台首長會議」推動跨縣市合作，並首度啟動青年跨縣市治理交流，與高雄、屏東共同勾勒「南方青年共同體」願景，朝向大南方共好邁進。

研考會指出，2026年將是市政成果展現的關鍵年，包括台南首條捷運動工、鐵路地下化第一階段通車，以及在制度護欄下深化AI應用，讓科技真正成為提升治理效能與市民信任的助力，持續打造青年願意留下、城市能夠成長的台南。