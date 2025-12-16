　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續以「AI智慧 × 青年行動」為核心，推動市政治理全面升級，市府研究發展考核委員會指出，從一線為民服務到整體市政策略規劃，透過制度化、系統化與數據化治理，確保重大政策有效落實，實踐市長黃偉哲「市政做得更好、市民過得更好」的施政願景，並為2026年奠定更成熟的治理基礎。

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長上任後推動「青年好創業、好就業、好成家」三好政策，包含提高青年就業貸款額度並補貼前兩年利息、首創公部門實習與非暑期工讀制度、提供實習津貼等措施；在居住面向，首批自建「小東宜居社宅」即將招租，持續為青年打造能在台南實現人生規劃的友善環境。

研考會主委王效文表示，2025年市府在AI試驗導入、重大施政智慧化管控及青年政策行動方案上均有具體成果。展望2026年，市府將深化AI治理與跨域整合，串聯「大南方新矽谷」科技S廊帶，留住人才，也留住城市未來，實現南部共好的治理藍圖。

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

在為民服務面向，研考會以跨域整合思維推動市政創新，今年國發會第8屆「政府服務獎」中，台南市府由民政局與交通局奪下2項大獎，七年來累計12個機關獲獎，獲獎數穩居全國第一。作為市民溝通橋梁的「1999市民服務平台」，2025年服務量約24萬件，滿意度高達97%，並導入AI客服驗證與知識庫系統，協助話務人員即時精準回應民意。

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

統計顯示，2025年市府列管民眾陳情與建議案件近14萬件，依限結案率達95%，市民最關注議題以噪音、路面清理及占用道路為主。丹娜絲颱風災後，市府也透過一站式整合服務平台，提供屋損、車損及安遷救助線上申辦，2026年將再導入智慧客服，持續強化災後服務量能。

在重大建設管考方面，研考會建置多目標智慧管理系統，整合進度、預算與成果控管，自2019年至2025年列管重大與前瞻建設計畫1,754案，核定經費逾1,634億元，重大建設完工率達68%，前瞻基礎建設完工率更高達92%。此外，台南市一般性補助款基本設施考核，自2022至2025年連續四年蟬聯全國第一。

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

青年參與治理則成為市政新亮點。研考會於2025年成立「台南青年策略聯盟」，整合14所大專校院資源，打造政策孵化平台，並首度推出「青年公共參與行動計畫」，促成包括風災重建討論、部落女性聲音紀錄、失智照護App及「ATM提款防詐警示系統」等行動提案。其中防詐提案與市府既有AI防詐機制相互呼應，相關概念亦獲中央金管會研議推動，展現台南治理經驗的示範效應。

在區域合作方面，市府透過「南方治理平台首長會議」推動跨縣市合作，並首度啟動青年跨縣市治理交流，與高雄、屏東共同勾勒「南方青年共同體」願景，朝向大南方共好邁進。

▲台南市政府以「AI智慧×青年行動」推動市政治理升級，為2026年奠定穩健基礎。（記者林東良翻攝，下同）

研考會指出，2026年將是市政成果展現的關鍵年，包括台南首條捷運動工、鐵路地下化第一階段通車，以及在制度護欄下深化AI應用，讓科技真正成為提升治理效能與市民信任的助力，持續打造青年願意留下、城市能夠成長的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
淫公公2度性侵媳婦...還「代簽」墮胎同意書遭判刑　她已含恨
快訊／新北男拔刀猛刺路人　血噴滿地
小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳
台中七期豪宅法拍　底價剩3字頭
日本遊客來台　「落地台灣機場」秒遭詐騙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

AI智慧結合青年行動　台南市政治理注入新動能、展望2026更好

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

伊林藝人璽皓率團曼谷比賽　高空馬戲競賽勇奪1金3銀

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

吳怡農宣示「陽光政治主張」：不收企業捐款、讓市民當股東

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

以鶯歌陶瓷產業為靈感　新北國王城市版球衣亮相

金佳垠開箱粉絲禮物　驚見「已拆封餅乾」

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」原來是「糖甘」亮相

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

更多熱門

相關新聞

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

台南市安平區慶平路16日上午發生酒駕奪命車禍，一輛賓士小客車高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場死亡、肇事駕駛受傷送醫。令人鼻酸的是，垃圾車駕駛正是死者男友，親眼目睹摯愛在眼前遭撞身亡。警方酒測發現，48歲鄭姓賓士車駕駛酒測值高達0.95，已涉公共危險與過失致死，事故引發社會譁然。

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

陳亭妃拋市政願景台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

Walmart沃爾瑪不當超市改當「AI科技飆股」！

Walmart沃爾瑪不當超市改當「AI科技飆股」！

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

關鍵字：

AI智慧青年行動台南展望

讀者迴響

熱門新聞

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

2026馬年！　5生肖換工作發大財

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面