小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

記者曾羿翔／綜合報導

一段近13年的婚姻，最終因丈夫出差期間的婚外情劃下句點。台積電一名工程師阿強（化名）於2024年5月至8月間赴美國亞歷桑納州鳳凰城出差，期間與當地同事小慈（化名）發展出親密關係，返台後即與妻子離婚，前妻憤而提告，要求精神慰撫金120萬元。高雄橋頭地方法院近日一審宣判，認定兩人行為已構成重大侵害配偶權，判阿強與小慈須連帶賠償新台幣40萬元。

根據判決指出，原告與阿強於2011年底結婚，育有兩名未成年子女，婚後生活原本幸福。未料阿強赴美出差期間，與小慈產生曖昧互動，兩人透過LINE頻繁傳遞如「我愛你」、「很想你」等訊息，阿強也回應「我也愛你」、「我會讓妳有安全感」等語。

其中一段對話，小慈直接向阿強詢問：「你來時，一部分時間我們可以發生親密關係嗎？」阿強回應：「這還需要問嗎？我很想妳。」小慈接著說：「唉呦就想確定一下嘛，也想實現你的性幻想。」此外，兩人還有更多挑逗性互動。阿強曾傳訊：「晚餐跟孩子吃燒肉；變身肉食性動物；最想把妳吃掉。」小慈立刻回應：「我最想被你吃掉。」另有對話中，小慈誇讚：「Honey的胸肌好結實。」顯見兩人已遠超一般同事或朋友關係。

原告指出，小慈明知阿強已婚，仍積極與其發展關係，甚至鼓吹對方離婚，導致原告家庭破裂，身心受創，出現焦慮、憂鬱與失眠等症狀，遂向兩人提告，求償精神慰撫金。

兩名被告庭上均否認婚外情，辯稱對話只是一般朋友間的互動，小慈更主張自身長年定居美國，言語風格近歐美文化，常以「愛你」、「交往」等詞與友人互動。然而法院不採信此說法，認為小慈未提出其他對話佐證，且其與阿強之互動已明顯超越朋友界線。

法院也認為，原告在婚姻關係存續期間查閱丈夫手機，取得對話紀錄的方式並未逾越比例原則，相關證據具備可採性。

綜合雙方身分、經濟狀況、事發經過與侵權情節，法院認定原告遭受重大精神傷害，判阿強與小慈連帶賠償40萬元，並自2025年8月9日起按年利率5%計息至清償日止，全案可上訴。