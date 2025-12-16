陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

▲立委陳亭妃出席「府城鞋 × 社頭襪」跨產業合作發表會，見證台南與彰化傳統產業攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南傳統產業轉型邁入新階段。立法委員陳亭妃16日下午出席於台北世貿中心舉辦的「府城鞋 × 社頭襪 跨產業合作發表會」，與台南製鞋業者及彰化社頭織襪產業代表，共同見證地方產業跨域合作的重要時刻。

陳亭妃表示，城市競爭力不能只依賴單一產業或短期補助，而是要讓傳統產業有系統地升級、被看見、被信任，這也是未來市政必須長期承擔的責任。

陳亭妃指出，台南市鞋業公會多年來持續在台北世貿舉辦春夏與秋冬鞋展，替在地品牌爭取訂單與曝光機會；她也長期在中央協助「府城鞋」爭取展會資源、推動品牌整合與產業轉型。她強調，「府城鞋」不是口號，而是數十年老師傅技藝累積的成果，「市政該做的，是把已經存在的實力，轉化成城市的長期優勢。」

她進一步表示，未來府城鞋的發展不應單打獨鬥，而要走向團體戰模式，建立產業、政府與市場之間的信任關係。「今天府城鞋能與社頭襪站在一起，就是一個清楚的訊號，傳統產業要真正走出去，必須跨縣市、跨產業合作。」

從市政角度來看，陳亭妃認為，傳統產業政策不能只停留在補助層次，而應同步從品牌、通路、科技與人才四大面向布局。她指出，府城鞋自建立品牌後，已逐步導入長照概念，未來甚至可能延伸為輔具應用，顯示只要方向正確，傳統產業同樣能站上創新前線。

陳亭妃強調，台南不缺產業基礎，真正欠缺的是一個願意長期陪伴產業走路的市政府。她表示，若未來有機會承擔市長責任，將整合中央資源與地方需求，讓傳統產業不只是被保存，更能成為年輕人願意返鄉、願意投入的發展選項。

「我希望台南不只是文化古都，更是一座擁有特色傳統產業的城市。」陳亭妃說，唯有傳產能穩定接班、持續創新，城市才有底氣面對未來，也才能把台南的名字帶上更大的舞台。