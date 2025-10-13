范斯回應稀土危機：川普還有很多反制手段　中國應合理行事

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對中國近日祭出稀土出口管制措施，美國副總統范斯（J.D. Vance）12日接受福斯新聞頻道專訪時表示，這項舉措令人震驚，並坦言美國目前面臨關鍵資源短缺問題，無法在短短8個月內解決，但眼下川普與美國其實擁有許多手段可以反制，美方希望中國採取合理手段處理爭議，否則川普一定會出手。他強調，川普政府將透過協商與供應鏈重整，部分重要產業也將遷回美國，並指川普對所有回應選項都持開放態度。

范斯指出，儘管川普與中國國家主席習近平關係良好，但中國全面中斷外銷稀有礦產資源的決定，不僅針對美國，更是對全球構成威脅。他表示，「我們擁有很多可用手段來應對，但我與總統都不希望輕易動用。」

范斯補充說，美國的目標是重建稀土等關鍵產業的工業基礎，同時也希望與中國維持正向關係，而不是走上斷絕貿易的對抗路線。

節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）質疑，美國為何會陷入對中國資源的依賴，甚至讓與軍事有關的中企在美上市，是否應該要求這些企業退市？范斯回應，這正是川普早前宣布進入「國家緊急狀態」並加徵關稅的原因，「中華人民共和國控制著我們絕大多數的戰略資源，這完全符合緊急狀態定義。」

范斯也指出，關鍵問題根源於兩黨長期縱容美國工業外移，包括稀土磁鐵與晶片製造，他直言，「晶片是美國發明的，但現在幾乎全世界所需的晶片都由中國附近的台灣生產」，他認為，這種外包模式導致今日的危機，川普正試圖扭轉此局面。

范斯強調，川普將採取一切必要手段保護美國經濟安全，「雖然問題不可能在8個月內解決，但我們會透過談判與產業回流，一步步朝自給自足邁進。」范斯表示，重建關鍵供應鏈與製造能力將成為川普政府核心政策。

談及美中未來談判可能性，范斯以「一場複雜的舞蹈」形容兩國互動，並指出談判走向將取決於中國是否展現善意，「如果中方敵意滿滿，我們手中的牌比他們更多；若他們展現理性，我們也會成為理性的談判者。」

范斯最後強調，美方希望中方採取合理手段處理爭議，否則川普勢必出手，「無論中國選擇哪條路，川普總統都會保護美國的利益與經濟安全。」