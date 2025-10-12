　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不願打，但也不怕打

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普10日宣布，針對中國的稀土管制措施，將對中國加徵100%的關稅，並對所有關鍵軟體實施出口管制。對此，中國大陸商務部12日回應，如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益，「我們不願打，但也不怕打。」

商務部提到，宣布關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正常行為，「中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理、非歧視的原則立場，審慎適度實施出口管制措施。」

商務部表示，美方有關表態是典型的「雙重標準」，長期以來，美方泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施，「美方管制清單物項超過3000項，而中方出口管制清單物項僅900多項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。」

▼稀土 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

商務部指出，特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增出台一系列對華限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意落地對華海事、物流和造船業301措施，「美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。」

商務部強調，動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道，中方對於關稅戰的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打。」

商務部還說，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機製作用，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，「如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台掃貨！砂糖塞滿行李箱爆紅　日本老闆笑了：在台灣出道？
101國慶煙火見「鏟子超人」！內幕超感人　賈永婕揭缺席災區原
快訊／道奇我們來了！　釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽
杜魯道赤裸上身「擁吻凱蒂佩芮」！　直擊照曝光
快訊／川普嗆加徵100%關稅！　陸商務部回應
快訊／台中街頭巨響！男高樓墜落　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不願打，但也不怕打

連5季喊漲！中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創兩年新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

「周杰倫」上海演唱會現警方「抓牛」　黃牛急將粉絲硬塞進場

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方人員　國台辦呼籲：提供相關違法犯罪線索

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！車牌號碼「HD3333」有玄機

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不願打，但也不怕打

連5季喊漲！中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創兩年新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

「周杰倫」上海演唱會現警方「抓牛」　黃牛急將粉絲硬塞進場

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方人員　國台辦呼籲：提供相關違法犯罪線索

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！車牌號碼「HD3333」有玄機

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

寧靜車廂只是為了KPI　名醫揭「高鐵1大問題」更該解決

張亞中點名鄭麗文痛批中國介選　朱立倫：6位候選人要更團結

童雲晞、康庭瑋快閃演唱！「百萬歌手」師兄姐驚喜現身

爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

桃園男拒盤查騎1公里遭攔　「多次酒駕怕家人罵」裝沒聽到

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

哈瑪斯警告：隨時準備好「重新開戰」　拒絕離開加薩

跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

台中男獨攀南投東坑山迷路求救　27警義消花4小時找到人

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

大陸熱門新聞

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不怕打

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

「周杰倫」上海演唱會現警方逮人

駕訓班男教練名叫「甄嬛」

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：帶來災難

「周杰倫」上海演唱會觀眾數破場館紀錄

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

更多熱門

相關新聞

TikTok分拆新布局？　傳川普19歲兒出任高層

TikTok分拆新布局？　傳川普19歲兒出任高層

美國總統川普（Donald Trump）的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）傳出有望出任影音平台TikTok高層職位。外媒報導，川普在完成TikTok美國業務與中國母公司分拆協議後，外界推測巴倫可能被任命為這家市值約140億美元（約新台幣4540億元）的公司董事之一。

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

川普對中100%關稅　加密貨幣市場血洗

川普主持加薩和平峰會　20國領袖出席

川普主持加薩和平峰會　20國領袖出席

澤倫斯基：加薩能停火　俄烏戰爭也能結束

澤倫斯基：加薩能停火　俄烏戰爭也能結束

中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創新高

中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創新高

關鍵字：

川普關稅稀土

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面