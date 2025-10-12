　
大陸 大陸焦點 特派現場

連5季喊漲！中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創兩年新高

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲中國全面升級對稀土的出口管制。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

中國全面升級對稀土的出口管制，再次震撼全球供應鏈，官方9日一口氣發布6項新規，要求即使是海外製造商品，只要含有中國稀土成分、佔比超過0.1%，都需申請出口許可，這項規定將自12月1日正式上路。而在新制尚未實施前，中國兩大稀土巨頭就已搶先調價，第4季精礦報價狂漲37%，創下兩年來最大漲幅，業界形容漲幅「誇張」。

北方稀土與包鋼股份兩大巨頭於10日晚間公告，將2025年第四季稀土精礦交易價格，調整為每噸不含稅人民幣2萬6205元（約新台幣11萬3206元），較第3季大幅上調37%，不僅創下自2023年第2季以來新高，也已是連續第5次調漲。

分析指出，本次漲價主因是第3季氧化物價格飆升，尤其是氧化鐠釹（PrNd）價格的帶動效果明顯，加上上游原料供應收緊、下游消費政策刺激，使整體市場活躍度明顯優於去年同期。

北方稀土與包鋼股份向來被視為稀土價格的風向球。作為全球最大稀土企業的北方稀土，今年表現亮眼，前3季歸屬母公司淨利潤預估為人民幣15.1億至15.7億元，年增高達272%至287%，主要受惠於產銷量同步增長。

中國官方今年來持續升級稀土出口審查機制，進一步強化全球稀土產業鏈的控制力。根據美國地質調查局（USGS）數據，2024年中國稀土儲量達4400萬噸，佔全球近49%，冶煉分離產能更高達全球的92.3%，市場高度集中。

不過儘管政策面拉抬信心，上海有色網價格指數（SMM）提醒，磁性材料企業的訂單仍未見起色，加上終端需求未明朗，整體產業鏈仍面臨「價漲量縮」壓力，短期內市場價格可能偏弱震盪。

相關新聞

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

美國總統川普今日表示，美方正考慮對波音（Boeing）飛機零件採取出口管制措施，作為回應中國對稀土出口限制的策略之一。

中升級稀土管制！項立剛：科技戰攻守易位

中升級稀土管制！項立剛：科技戰攻守易位

威脅國安！　美電商下架數百萬中製電子產品

威脅國安！　美電商下架數百萬中製電子產品

專家：中國稀土新規影響美國防產業

專家：中國稀土新規影響美國防產業

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

