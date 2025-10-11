約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

▲18歲少年事後才得知女網友是「生理男性」，因為被欺瞞而飽受創傷。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名18歲少年與女網友相約共度春宵，未料事後才得知對方其實是「生理男性」，他得知真相後，感到非常震驚、羞愧、噁心並開始乾嘔，隨後採取法律行動。

《每日郵報》報導，21歲跨性別女性席亞拉（Ciara Watkin）透過Snapchat認識少年後，相約在蒂斯賽德郡（Teesside）過夜。

不過，席亞拉隱瞞生理男性身分，以「正值生理期」為由，要求少年不要觸碰自己的下半身，並為對方進行性行為，事後才傳訊息坦承自己是生理男性。

負責偵辦的警探史考特森（Martin Scotson）表示，「此案關乎真正的合意，受害者並未被告知自己同意的具體內容……席亞拉刻意隱瞞其生理性別，只為了發生性行為，如果受害者知道席亞拉是生理男性，絕不會同意。」

辯護律師蘭巴爾（Victoria Lamballe）指出，席亞拉被診斷患有性別焦慮症（gender dysphoria），自從小學開始的性別認同就是女性，卻因為在貧困環境中成長並遭受霸凌，建立起自我防衛機制，一直對於「出生在錯誤的身體感到混亂」。

不過，法官仍裁定被告應判處21個月有期徒刑，此外需登記為性犯罪者10年，並終身不得接近受害者。