女大生出遊喝醉遭侵犯！男同學「爬上床伸狼爪」　完事下場慘了

▲女大生與同學到台中遊玩，沒想到醉酒以後遭同學性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

一段好友相伴的旅行，竟在醉酒夜裡演變成性侵案件。一名男子阿諾（化名）利用酒醉友人無法抗拒之狀態，進行猥褻行為，被法院判處一年的有期徒刑，緩刑三年並需接受保護管束。他也需賠償被害人並支付公庫20萬元。

根據判決書內容，114年4月7日，阿諾與幾名大學同學到台中旅遊。其中受害人小美（化名）原本單獨入住旅館一房，但因阿諾表示同房男同學影響其睡眠，在小美同意下改為與她同住。隔日凌晨，眾人在房內飲酒後，小美酒醉先去洗澡。

其他同學返回另一房休息，阿諾則留在小美房間。當小美因酒醉倒臥床上無法抗拒時，阿諾爬上床，從後方抱住小美，並伸手進入小美衣服內動手性侵逞慾。等到酒醒以後，小美因懷疑遭猥褻，向警方報案。

法院審理時，阿諾承認確有猥褻行為，但否認有乘機性交意圖。根據小美的早期陳述，她對事件記憶模糊，僅表示曾失去意識、不確定發生何事。

不過案發五個月後，她改稱阿諾當時有進一步侵害行為。但法院認為，她的說法前後不一致，且缺乏其他補強證據，僅能確認阿諾隔著褲子進行猥褻。最終，台中高分院法官判定阿諾犯乘機猥褻罪，並撤銷一審乘機性交罪的判決。

判決考量阿諾年輕、無前科，且已與被害人達成調解，賠償80萬元，表現出悔意。法院判處阿諾有期徒刑一年，緩刑三年，並需接受保護管束。緩刑期間內不得接近小美住所、學校及工作場所100公尺內，並需支付公庫20萬元，全案仍可上訴。