高雄連鎖按摩店爆性侵！男技師指姦女顧客：沒人會救妳　店家道歉

▲高雄一名女子前往按摩店消費放鬆，竟遭男技師指姦性侵。（圖／pexels）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子控訴，6日傍晚前往岡山區一家按摩店消費，遭一名男技師觸摸下體、揉胸、指姦、強吻未遂，事發後讓她身心嚴重受創崩潰哭整晚，她近日已報警提告並驗傷，警方昨（9）日通知男技師到案說明，全案將依妨害性自主等罪嫌移送偵辦。事件曝光後，涉事男技師已離職，店家也發出聲明致歉。

女網友在Dcard發文表示，10月6日傍晚6點至晚間7點50分左右，她前往岡山一間連鎖按摩店接受服務，期間由95號男技師負責按摩。一開始按摩過程還算正常，但不知為何，男技師突然開始按她的大腿內側，她當時就覺得怪怪的。

▲女網友控訴男技師指姦，還揉胸、試圖親她。（圖／pexels）



女網友指出，之後男技師請她翻正面，接著竟直接碰觸她的下體，甚至用手指性侵，還揉她的胸部、試圖親吻她，還詢問「可以進去嗎？」她當時嚇壞連聲拒絕，但男技師卻撂話：「你就算喊救命也沒有人會救你。」按摩結束後，男技師還向她道歉並懇求「請不要告我」，但整起事件已對她造成嚴重的身心創傷。

女網友表示，事發當下她嚇傻了，根本不敢有任何動作，回家後也哭了一整晚，目前她已報警並前往醫院驗傷，檢驗單上記載「處女膜3、7、9、12點鐘方向撕裂傷」，目前正在等待完整報告。她希望透過公開自身經驗，盼不要再有任何女生受害。

轄區岡山分局證實，民眾於按摩場所疑遭性侵，警方已依法受理，並由偵查隊展開偵查，目前已掌握涉案嫌犯身分，並於9日上午通知男子到案說明。全案經偵訊後，已依涉嫌違反《刑法》妨害性自主等罪嫌，移送橋頭地檢署續行偵辦。

事發後店家也在臉書粉絲專頁回應，全文聲明如下：

針對近日有顧客在社群平台上分享於本店接受服務時的不愉快經驗，我們首先向當事人表達最深的歉意，也感謝您勇敢提醒大家重視自身安全。

在得知狀況後，我們已第一時間瞭解並立即讓涉事的該位男技師離職，以確保類似事件不再發生。同時，在這裡向當事人表達誠摯的歉意，並承諾全力配合後續的處理與協助，包含相關單位的調查需求，給予當事人所需的支持。

「顧客的安全與尊重」一直是我們最重視的核心原則，也再次提醒所有夥伴必須嚴格遵守專業與自律。本店已全面加強內部教育與管理機制，防止任何對顧客不當或不尊重的行為發生。

為保障女性顧客的安全與安心，即日起我們也新增以下規定：

• 如由男師傅服務女性顧客，必須全程打開窗簾

• 若顧客希望隱私，可由女性師傅服務。

感謝每一位支持與信任我們的顧客，我們會以此事件為警惕，持續努力維護安全、舒適且專業的按摩環境。

如有任何疑慮或需要協助，歡迎直接私訊本粉絲專頁，我們將用心回應並提供必要的協助。

樂足堂 敬上